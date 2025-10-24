Alunos da EE Prof. Alcindo Soares do Nascimento participam do Câmara Jovem

Leia + sobre política regional

Cerca de 50 alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento, localizada no Jardim Paulistano, participaram do projeto Câmara Jovem da Câmara Municipal de Americana nesta quarta-feira (22). Os estudantes da escola simularam uma sessão ordinária, no papel de vereadores, debatendo projetos de lei e indicações de própria autoria no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

A sessão simulada foi a última etapa do projeto. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Gabriel Aquiles Feitosa da Silva (presidente), Valentina de Toledo (primeira secretária) e Sofia Iza Redondano Martins (segunda secretária). Foram discutidos cinco projetos de lei e uma indicação.

Os vereadores Gutão do Lanche (Agir), Renan de Angelo (Podemos) e Thiago Brochi (PL) acompanharam a sessão simulada e utilizaram a palavra para conversar com os alunos. Gutão ressaltou a importância do respeito entre as pessoas para os avanços da sociedade. “É muito importante vocês terem contato tão cedo com a política e verem que as transformações só acontecem com o diálogo e respeito entre as pessoas”, comentou.

Renan destacou o papel da educação na formação de cidadãos participativos na política. “Antes de ser vereador, sou também professor, essa é uma oportunidade de vocês aprenderem a ter senso crítico e olhar para os problemas e dificuldades que estão ao seu redor. Um dia vocês também podem ser vereadores e ajudar a mudar o futuro da cidade”, afirmou.

“Vivemos um momento histórico com a maior participação feminina nesta Casa, espero que essa mudança inspire vocês e que mostre que as mulheres têm muita importância na política. Além disso, os jovens precisam cada vez mais acompanhar e cobrar os vereadores e demais agentes políticos”, comentou Brochi.

Etapa

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– O projeto de lei de autoria dos vereadores Maria Heloise da Silva, Debora Pavan Pangardi, Yago Henrique Caetano de Barros, Mel Miranda Hebling e Ana Clara de Sene Coutinho, que dispõe sobre a garantia de atendimento neuropediátrico e psicológico no município de Americana, foi aprovado por unanimidade.

– O projeto de lei de autoria dos vereadores Yasmin Fernanda da Silva Ferreira, Mel Miranda Hebling, Ana Clara de Sene Coutinho, Yuri Campos Dias, Sophya Vaz Miranda e Yago Henrique Caetano de Barros, que pede a revitalização e a reabertura do Museu Histórico e Pedagógico Municipal “Dr. João da Silva Carrão”, conhecido como Casarão de Salto Grande, foi aprovado por dezesseis votos favoráveis e dois contrários.

– A indicação de autoria dos vereadores Arthur Aguiar Carvalho, Ryan Moreira dos Santos, Pedro Lucca Forssan Rodrigues e Lorenzo dos Santos Freitas, solicitando a contratação de novos médicos e a ampliação do número de leitos para o Hospital Municipal de Americana “Dr. Waldemar Tebaldi”, foi aprovada por unanimidade.

– A indicação de autoria dos vereadores Júlia Marques do Nascimento, Ryan Moreira dos Santos e Pedro Lucca Forssan Rodrigues, solicitando reparos no asfalto em rua dos bairros Jardim Paulistano e Vila Santa Maria, foi aprovada por unanimidade.

– A indicação de autoria dos vereadores Esther Pohl Sobral de Brito, Valentina Nascimento Ferreira, Pedro Gabriel Bueno e Sophya Vaz Miranda, solicitando reparos nos encanamentos da rede de água e esgoto do município de Americana, foi aprovada por unanimidade.

– A indicação de autoria dos vereadores Júlia Marques do Nascimento, Maria Heloise da Silva, Debora Pavan Pangardi e Esther Pohl Sobral de Brito, solicitando a presença da Guarda Municipal de Americana (GAMA), no portão de entrada da Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento, como objetivo de auxiliar o trânsito e garantir a segurança dos alunos e responsáveis, foi aprovada por dezessete votos favoráveis e um contrário.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP