Alunos do projeto Escola de Vôlei acompanham visita a atletas do Vôlei Renata

Alunos do Projeto Escola de Vôlei, que atende a cerca de 100 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos em escolas públicas de Hortolândia e Sumaré, fizeram uma visita super especial à equipe profissional do Vôlei Renata, no último sábado (6), no ginásio do Taquaral, em Campinas. Eles puderam conhecer de perto a rotina dos atletas, acompanhar os bastidores do treino e se inspirar com quem vive o esporte no mais alto nível.

Durante a visita à equipe profissional do Vôlei Renata, os alunos vivenciaram um momento único de inspiração e aprendizado. Mais do que ensinar técnicas de jogo, a Escola de Vôlei: Educando para a Vida mostra que projetos sociais bem estruturados podem abrir novos horizontes e transformar realidades.

O projeto atende cerca de 100 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, majoritariamente de escolas públicas de Hortolândia e Sumaré. Buscamos reduzir a evasão escolar, melhorar o desempenho acadêmico e incentivar hábitos saudáveis — com uma meta de manter pelo menos 95% de assiduidade. O projeto Escola de Vôlei tem o apoio financeiro das empresas Adere Produtos Adesivos e Buckman Chemistry através de Lei de incentivos ao Esporte (Lei nº 11.438/2006).

