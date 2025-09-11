Com Hortolândia em alerta hídrico, Prefeitura orienta população a economizar água

Hortolândia é uma das cidades que estão em alerta hídrico, porque os reservatórios de água que abastecem a região têm atualmente níveis muito baixos, segundo dados do Consórcio PCJ (Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), enviados à Prefeitura. Isso significa que, se não houver economia e uso consciente de água por parte da população, há risco de falta de água nas casas, nos comércios e nas instituições.

Segundo o documento, o Sistema Cantareira registrou 34,6% de volume de água no final de agosto de 2025. No mesmo período do ano passado, o volume armazenado era de 57,5% e, ao final de agosto de 2023, era de 72,9%.

A situação se agravou pelo fato de as chuvas recentes não terem sido suficientes para recuperar os reservatórios da região, o que pode afetar o abastecimento de água no município.

Nesta quinta-feira (11/09), a Prefeitura enviou ofício à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo) e aguarda da concessionária responsável pela prestação de serviços relativos à água e esgoto na cidade um posicionamento acerca do caso, importante para a adoção de outras medidas, como a emissão de multas a quem desperdiçar água.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, em períodos assim, é fundamental que todos adotem práticas de consumo consciente.

“Durante o período de estiagem, não apenas a umidade do ar diminui, mas também a disponibilidade de água pode ficar comprometida pelo aumento das temperaturas e chuvas com menor frequência. Por isso, adotar práticas de consumo consciente é essencial para garantir que não falte esse recurso, tais como reduzir o tempo no banho, fechar as torneiras ao escovar os dentes e reaproveitar a água sempre que possível, por exemplo, utilizando a água da máquina de lavar para lavar quintais. Até mesmo no cuidado com as plantas, adote hábitos como regar à noite ou no início da manhã, quando a evaporação é menor, garantindo mais eficiência no uso da água”, orienta a diretora de Assuntos Climáticos,Taina Ferreira.

A população poderá receber outras orientações, acessando as redes sociais da Prefeitura.

Confira abaixo dicas importantes para economizar água:

Tome banhos mais curtos e feche a torneira ao se ensaboar;

Feche a torneira ao escovar os dentes ou lavar as mãos;

Evite lavar carros e calçadas com água potável;

Reaproveite água da máquina de lavar ou da chuva para regar plantas;

Regue as plantas de manhã cedo ou à noite, quando há menor evaporação;

Conserte vazamentos em casa imediatamente;

Use a água com responsabilidade em casa, na indústria e no comércio.



