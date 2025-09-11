Cuidado com phishing na promoção! Qualquer um pode virar criminoso digital e roubar seus dados

*Por Adrianus Warmenhoven, especialista em segurança cibernética da NordVPN

Imagine abrir um catálogo de ferramentas do mal. Escolher um kit completo, pagar menos do que um jantar fora e, em poucos passos, estar pronto para aplicar golpes virtuais sofisticados. Parece ficção? Infelizmente, é a nova e perturbadora realidade do cibercrime.

Estamos diante de uma democratização perversa da malícia digital. Os chamados “kits de phishing” – pacotes malignos prontos para usar – estão sendo vendidos a preços irrisórios, muitas vezes abaixo de US$ 25, em becos escuros da internet e até em aplicativos de mensagem. É como se o crime tivesse criado sua própria loja de conveniências.

O que torna isso especialmente alarmante é a simplicidade. Esses kits não exigem diploma em computação. Vêm com tudo mastigado: construtores de sites com arrastar-e-soltar, modelos de e-mails convincentes e até listas de contatos prontas. Qualquer pessoa com intenções ruins e um mínimo de familiaridade com tecnologia pode montar uma armadilha digital com aparência profissional. É um poder destrutivo colocado nas mãos de muitos, sem o esforço que antes limitava esses ataques a grupos mais especializados.

E a tendência é piorar com o surgimento do “Phishing como Serviço” (PhaaS). Não basta vender a ferramenta; agora oferecem o crime por assinatura. Plataformas cuidam de tudo: hospedagem das páginas falsas, seleção de alvos, infraestrutura. Transformou-se num negócio organizado, eficiente e escalável. O resultado? Um número explosivo de ataques, cada vez mais variados e difíceis de detectar.

As marcas que confiamos são as mais afetadas. Google, Facebook e Microsoft lideram o ranking de falsificação. Só no ano passado, foram descobertas quase 85 mil URLs falsas imitando o Google. O objetivo é sempre o mesmo: pescar dados sensíveis, esvaziar contas bancárias, instalar pragas digitais que sequestram seu PIX, dispositivos ou informações.

Mas e ai? É o fim? Como se proteger neste cenário sombrio?

O cenário é alarmante, mas não é um apocalipse, a vigilância é nossa primeira linha de defesa. Verifique com lupa links suspeitos, procure erros de grafia ou detalhes que não batem. Ofertas milagrosas ou urgências criadas para nos pressionar, principalmente em e-mails não solicitados, devem acender um alerta vermelho. Baixar arquivos? Só depois de confirmar a origem e passar por uma boa ferramenta antimalware.

Lembre-se sempre: se algo é muito bom para ser verdade, então provavelmente é uma mentira pronta para te enganar.

Há gestos simples que fortalecem nossas trincheiras: ativar a autenticação em dois fatores em todas as contas é como colocar uma segunda fechadura. Evitar sites de vídeo gratuitos e duvidosos, conhecidos ninhos de malware, também ajuda. Bloqueadores de rastreadores protegem nossa privacidade online. E, claro, manter tudo atualizado – do celular ao computador – fecha brechas por onde os criminosos tentam entrar.

O aviso é claro: o phishing é hoje uma das armas mais comuns e eficazes dos cibercriminosos. A facilidade de acesso às ferramentas multiplica o perigo. A ameaça não é mais apenas de “hackers geniais” em porões escuros; vem de qualquer pessoa com más intenções e vinte e cinco dólares no bolso. A conscientização e a adoção constante de hábitos seguros deixaram de ser opcionais. São a única resposta possível a um crime que, literalmente, se vende a preço de banana. Nossa segurança digital depende cada vez mais de nossa atenção e ação diárias. Não há firewall que substitua o bom senso.

