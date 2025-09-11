Prefeito Zezé recebe governador da Bahia em visita a empresa em Hortolândia

Jerônimo Rodrigues e comitiva baiana acompanharam de perto a linha de produção e revisão dos trens do VLT de Salvador, que estão sendo preparados no município; projeto garante empregos e movimenta a economia local

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, recebeu nesta quarta-feira (10) o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, para uma agenda institucional de grande relevância. A visita aconteceu na sede da empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), localizada em Hortolândia, e reuniu também autoridades locais, gestores baianos e representantes da sociedade civil.

Acompanhado do vice-prefeito Cafu César e dos secretários municipais Dimas Pádua (Desenvolvimento Econômico) e Atílio Pereira (Mobilidade Urbana), Zezé foi recepcionado pelo presidente da CAF Brasil, Renato Meirelles, que apresentou a linha de produção e revisão técnica dos trens do tipo VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Salvador. A comitiva do governador incluiu representantes da Prefeitura de Salvador, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, imprensa, comunidade e influenciadores digitais.

A visita destacou a importância da retomada das atividades da CAF em Hortolândia, empresa que, após um período de ociosidade, voltou a operar em plena capacidade graças ao contrato firmado com o Governo da Bahia. O acordo prevê a revisão e adequações técnicas de 40 composições do VLT que irão atender à região do Subúrbio, em Salvador.

Segundo o prefeito Zezé, essa parceria representa mais do que um avanço na mobilidade baiana: é também uma vitória para Hortolândia. “Com a retomada dos investimentos no trem de passageiros e, mais recentemente, com a revisão e adequações técnicas em 40 trens de Salvador, a CAF vem retomando suas operações em Hortolândia depois de um período de ociosidade. Com as encomendas, novos trabalhadores foram contratados. Recentemente, mais de 60 novos colaboradores foram admitidos e, com o apoio do nosso PAT, a empresa deve contratar muito mais, o que é bom para a nossa cidade e para a economia”, ressaltou o prefeito.

Trem

O primeiro trem do contrato será entregue ao Governo da Bahia no início de dezembro, dando início a uma etapa fundamental do projeto.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou que o investimento estadual ultrapassa a casa do R$ 1 bilhão, isso inclui a reforma dos trens e implantação do sistema de trilhos e estações, cujo objetivo é requalificar a malha ferroviária da capital baiana e oferecer um transporte público de qualidade para a região do subúrbio. O novo sistema será composto por trens do modelo URBOS 100, fabricados pela CAF, reconhecidos internacionalmente por sua durabilidade, conforto e eficiência.

Cada composição conta com sete vagões, duas cabines e capacidade para transportar até 400 passageiros. “Estamos acompanhando de perto os ajustes técnicos que estão sendo feitos aqui em Hortolândia. A expectativa é de que os primeiros trens desembarquem em Salvador entre dezembro deste ano e janeiro de 2026, quando iniciaremos os testes”, afirmou Jerônimo.

Para o governador, a obra é uma das principais promessas de mobilidade urbana da gestão estadual, substituindo parte do antigo sistema ferroviário suburbano. “Esse é um projeto que nasce da união de esforços entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Salvador, o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, todos em torno de um objetivo comum: oferecer ao povo soteropolitano um transporte público mais moderno, confortável e integrado, que vai proporcionar qualidade de vida para todos”, acrescentou.

A presença do governador da Bahia e de sua comitiva reforça a relevância de Hortolândia no cenário nacional, especialmente como polo de inovação e produção industrial no setor ferroviário. A CAF, com forte atuação em projetos de mobilidade no Brasil, tem sido peça estratégica nessa transformação.

Para o prefeito Zezé Gomes, a visita simboliza um novo ciclo de desenvolvimento. “É uma honra receber o governador Jerônimo Rodrigues e sua equipe em nossa cidade. Hortolândia tem trabalhado firme para ser referência em sustentabilidade, inovação e geração de empregos. Ver que nossa indústria está ajudando a transformar a realidade da mobilidade em Salvador é motivo de muito orgulho”, declarou.

“Com a entrega das primeiras composições prevista para dezembro, Hortolândia se posiciona como parceira ativa em um projeto que não apenas fortalece a economia local, mas também contribui para a melhoria da mobilidade urbana em uma das maiores capitais do país”, finalizou Zezé.

