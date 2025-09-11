Fundo Social de Hortolândia inaugura segunda sede nesta sexta-feira

Espaço que abrigará o Programa “Farmácia Solidária” está localizado no Remanso Campineiro

A Unidade II do FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia será oficialmente inaugurada nesta sexta-feira, dia 12, às 9h. O espaço, localizado na Rua Alda Lourenço, 353, no Remanso Campineiro, a cerca de 350 metros da Unidade I, passou por reforma para abrigar o Programa “Farmácia Solidária”, que arrecada e doa medicamentos mediante prescrição médica. A Unidade I fica na Rua José Athanazio Bueno, 260, no Jd. Santana.

Conforme explica a primeira dama e presidente do Fundo Social, Maria dos Anjos Assis Barros, a abertura desta Unidade II é necessária em razão da ampliação das atividades do FunSol na cidade.

“O serviço do Fundo Social aumentou muito e a sede que temos hoje está pequena para todos os projetos. Sonhamos com algo mais: construir uma sede do Fundo Social. Até lá, a gente vai ficar com dois espaços: esse em que nós já estamos e esse outro que vamos inaugurar, onde funcionará a Farmácia Solidária. Queremos dar mais visibilidade ao trabalho, levar as salas de cursos para dentro do Fundo Social e atender as famílias com mais qualidade, tendo mais espaço para poder desenvolver os projetos”, ressaltou ela.

Criada em 2023, a Farmácia Solidária beneficia principalmente pessoas em vulnerabilidade. O principal objetivo é disponibilizar medicamentos não encontrados no SUS (Sistema Único de Saúde). O novo espaço é mais amplo que o anterior e tem salas de triagem e de dispensação de medicamentos, o que permitirá mais conforto e melhor capacidade de atendimento à população beneficiada. Atualmente, a “Farmácia Solidária” realiza em média, aproximadamente, 450 a 500 dispensações de medicamentos por mês.

Além do “Farmácia Solidária”, o FunSol promove outras ações sociais importantes e cursos gratuitos de capacitação profissional, em parceria com voluntários e instituições, que auxiliam os aprendizes na reinserção no mercado de trabalho e na geração de renda. Na Unidade II, também foi criado um espaço destinado a capacitações profissionais, com uma recepção e duas salas de aula. Até então, os cursos aconteciam em locais cedidos pelo Poder Público ou por entidades parceiras.

Nas duas unidades, o horário de funcionamento é o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira aqui outras ações e projetos do FunSol:

Campanha “Hortolândia Solidária”, ação permanente de arrecadação e doação de alimentos a famílias vulneráveis;

“Campanha do Agasalho“, mobilização para arrecadação e distribuição de roupas e agasalhos;

Campanha “Uma Mão na Roda e outra no Coração”, para a captação de cadeiras de rodas de entidades parceiras;

Campanha do “Lacre Solidário“, voltada à arrecadação de lacres metálicos e tampinhas plásticas trocadas por cadeiras de rodas;

Campanha de arrecadação de cadeiras de rodas novas ou usadas (mesmo que precisem de reparos);

Campanha “Hortolândia Solidária: alegre uma vida“, de arrecadação de brinquedos novos e seminovos;

Projeto “Cuidar”, que atende gestantes que fazem pré-natal na rede municipal de saúde;

Projeto “Juntas no Ciclo”, que promove a captação e doação de absorventes femininos.

