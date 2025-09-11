Saiba quais são os 23 municípios universalizados em atendimento de água potável

Cerca de 34 milhões de brasileiros convivem diariamente com a falta de rede de abastecimento de água. Esse número equivale a aproximadamente o dobro da população do estado do Rio de Janeiro, um dos estados mais populosos do país. Essa carência reflete-se em uma maior incidência de doenças, crianças faltando às aulas e adultos impossibilitados de comparecer ao trabalho. São milhões de famílias que não conseguem manter a higiene básica ou preparar seus alimentos de forma adequada.

No entanto, apesar dos avanços ainda necessários, muitos municípios têm feito sua parte e investido na oferta de água para suas populações. De acordo com a 17ª edição do Ranking do Saneamento (SINISA, ano-base 2023) , que analisa os 100 municípios mais populosos do Brasil, 23 já universalizaram o acesso à água potável. São considerados universalizados, de acordo com a Lei nº 14.026/20, os municípios que atendem a 99% ou mais da população com abastecimento de água potável.

Os dados mostram que 11 desses municípios já possuem 100% de cobertura de atendimento com água. Outros 12 alcançam índices iguais ou superiores a 99%, estando, portanto, também universalizados. Em contraste, o município com o menor percentual de atendimento de água foi Porto Velho (RO), com 35,02%. Esse número representa uma queda em relação a 2022, quando o índice era de 41,79%, no mesmo município. O índice médio de abastecimento dos 100 maiores municípios brasileiros é de 93,91%, levemente abaixo dos 94,92% registrados no ano anterior. De modo geral, os municípios analisados possuem níveis de atendimento superiores à média brasileira, que foi de 83,1% em 2023, segundo os dados do SINISA.

Quadro 1 – Municípios do Ranking universalizados no atendimento de água

Fonte: SINISA (2023). Elaboração: GO Associados.

Os municípios universalizados estão distribuídos por nove estados, sendo:

Região Nordeste : João Pessoa (PB) e Aracaju (SE);

Região Centro-Oeste : Goiânia (GO);

Região Sul : Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Porto Alegre (RS), Canoas (RS) e Caxias do Sul (RS);

Região Sudeste : Vitória (ES), Vila Velha (ES), Uberaba (MG), Niterói (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Santo André (SP), Diadema (SP), Barueri (SP), Osasco (SP), Carapicuíba (SP), Guarulhos (SP), Ribeirão Preto (SP), Campinas (SP), Jundiaí (SP) e São Paulo (SP).

A universalização do acesso à água potável nos 23 municípios destacados é um exemplo concreto de como investimentos em infraestrutura e planejamento podem transformar a qualidade de vida da população. Apesar dos desafios ainda enfrentados por muitas regiões do Brasil, o progresso dessas cidades demonstra que é possível alcançar metas ambiciosas no saneamento básico, promovendo saúde, educação e desenvolvimento econômico. Cabe agora aos gestores públicos e à sociedade como um todo trabalhar de forma colaborativa para que esses avanços se tornem realidade em todo o país, garantindo dignidade e bem-estar para milhões de brasileiros que ainda vivem sem acesso a esse bem tão essencial.

