Quer explorar Praga de uma maneira que vai além do comum? Prague City Tourism, o escritório de turismo local da cidade de Praga, apresenta atividades planejadas para serem vividas em dois dias.

Concebido para o viajante que procura exclusividade e uma conexão autêntica, este programa abre as portas a tesouros escondidos e experiências de luxo que de Praga. Com enfoque de “turismo tranquilo”, permite que você mergulhe de verdade na rica história e na vibrante cultura da cidade. DIA 1: O coração histórico de Praga e seus segredos mais bem guardados Manhã: um despertar exclusivo no centro histórico Comece o seu dia com uma visita privada ao icônico Relógio Astronômico e à Antiga Prefeitura. Esqueça as multidões: você terá acesso privilegiado ao intrincado mecanismo interno do relógio, uma joia de 1410. Você poderá ver de perto suas complexas engrenagens e os famosos doze apóstolos, enquanto mergulha nas fascinantes lendas que os cercam. O passeio continua pelos opulentos interiores da Antiga Prefeitura, admirando suas grandiosas pinturas e explorando os misteriosos passagens subterrâneas medievais. A cereja do bolo é uma vista panorâmica espetacular de Praga do topo da torre, com a vantagem de acessar áreas normalmente restritas ao público.

Tarde: Uma viagem ao conhecimento e à beleza barroca Após um delicioso almoço, a tarde espera por você com uma experiência que poucos têm o privilégio de viver: um tour privado pela Biblioteca Barroca do Klementinum. Esta biblioteca, considerada a mais bonita do mundo, irá transportá-lo no tempo. Um especialista em manuscritos da Biblioteca Nacional Tcheca irá guiá-lo através de seus volumes e manuscritos milenares, mostrando-lhe uma impressionante coleção de relógios de Johann Klein e doze globos terrestres catalogados pela UNESCO. Se o seu coração deseja uma conexão ainda mais profunda, uma doação pode lhe proporcionar a incrível oportunidade de ver um manuscrito original, retirado do cofre apenas para você, uma experiência verdadeiramente única na vida. Este tour é uma experiência única, pois os tours regulares permitem apenas observar a biblioteca da entrada e tirar uma foto.

Noite: Jantar com estilo e música em ambientes históricos Sua primeira noite culmina com um jantar degustação privado em um dos aclamados restaurantes Michelin de Praga. Nossa equipe de concierge cuidará de todas as reservas, para que você só tenha que aproveitar. Se desejar, você pode adicionar um toque extra de magia com um concerto privado de música clássica em um dos impressionantes salões históricos de Praga, mergulhando em melodias que ressoam com a essência da cidade. DIA 2: Céus estrelados, vistas únicas e sabores autênticos Prepare-se para um dia cheio de encanto, desde o ritmo vibrante da cidade até a serenidade de seus vinhedos. Manhã: vistas privadas e elegância arquitetônica Comece o dia com um passeio relaxante por Praga, seguido de um passeio exclusivo em um bonde antigo, reservado só para você. Escolha sua rota e o modelo do bonde, desde os nostálgicos veículos históricos até os modernos T3 Coupé. Um guia local irá acompanhá-lo, compartilhando histórias sobre os temas que mais lhe interessam. A manhã atinge o seu ponto alto com a excepcional visita privada à Residência do Presidente da Câmara de Praga. Normalmente inacessível, esta obra-prima Art Déco com toques cubistas irá deslumbrá-lo com os seus quartos luxuosos, mobiliário original e um impressionante teto dourado na sala de música. Esta experiência pode ser complementada com um catering gourmet ou um pequeno recital privado.

Tarde: Vinhos e paisagens fluviais ao pôr do sol A tarde convida você a um banquete para os sentidos com uma degustação exclusiva de vinhos nos vinhedos de Praga. Você visitará um vinhedo privado em Černý Kopec, onde a tradição vinícola remonta ao século XIV. Um sommelier experiente irá guiá-lo pelos melhores vinhos de Praga, acompanhados por bebidas locais, enquanto você desfruta de vistas impressionantes do rio Moldava e do horizonte da cidade a partir do premiado Pavilhão Fibonacci. Para encerrar a tarde, embarque em um cruzeiro privado pelo rio Moldava ao pôr do sol. Relaxe enquanto o sol pinta o céu e as luzes de Praga se acendem, com a opção de adicionar uma degustação de vinhos ou uma degustação culinária a bordo, acompanhada por música ao vivo. Noite: As estrelas de Praga como chave de ouro A despedida de Praga será inesquecível com uma Noite Estrelada na Torre Petřín. Um funicular privado levará você até a torre fora do horário normal. Do topo, enquanto desfruta de bebidas e melodias suaves, você ficará maravilhado com as encantadoras vistas panorâmicas da Praga iluminada. A noite atinge seu clímax com uma sessão íntima de observação das estrelas conduzida por um astrônomo profissional, explorando os mistérios do cosmos através de telescópios de última geração. Uma experiência verdadeiramente mágica para encerrar sua viagem.