Um empresário foi detido esta quinta-feira em Americana por porte irregular de arma de fogo. Ele estava com uma arma Taurus e R$ 4,3 mil em dinheiro vivo.

O empresário chegou a fugir dos PMs após a primeira abordagem e foi parado ruas adiante, tudo na região central da cidade.

Durante patrulhamento pela Av. Brasil, os policiais militares 2° Sargento PM Kalled e Cabo PM Egídio, da equipe do Comando Grupo Patrulha, avistaram um veículo em alta velocidade. O condutor tentou evadir-se, mas foi interceptado na Rua do Bambú.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

empresario

Na busca veicular, os agentes localizaram uma pistola Taurus PT 57 SC, calibre 7,65 mm, municiada com nove munições intactas, além da quantia de R$ 4.315,00 em espécie.

Empresário disse que comprou em SP

Questionado, o indivíduo confessou ter adquirido a arma de forma irregular em São Paulo.

Diante dos fatos, os policiais conduziram o armamento e o empresário à Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso em flagrante.

📸 Imagem: PMESP

Leia Mais  notícias da cidade e região    

 

 