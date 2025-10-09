A Prefeitura de Nova Odessa realiza este sábado (11), a primeira rodada da 1ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador 2025. O evento acontece por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

As partidas começam a partir das 14h, nos campos da Vila Azenha e do Progresso. As competições reúnem 10 clubes, divididos em dois grupos, com um total de 250 atletas. No grupo A, estão E.C. Real, Guarapari, Planalto F.C., São Manoel e UVA. Já o grupo B é formado por Desportivo Déli, E.C. Juventude, E.C. Triunfo, Matsubara Esfer e Unidos Santa Rosa.

A primeira rodada dos jogos acontece no Campo da Vila Azenha, com os times U.V.A e São Manoel se enfrentando às 14h, e Planalto disputando contra o Guarapari, às 16h. Já no Campo do Progresso, o Matsubara Esfer enfrenta o Unidos do Santa Rosa às 14h30, seguido por Triunfo e Juventude às 16h30.

Elogio ao amador

“A cada edição, o campeonato mostra o quanto o esporte é valorizado em Nova Odessa, com partidas de alto nível e uma participação crescente do público. A expectativa é de jogos equilibrados e um fim de semana de muito esporte e integração”, destacou o secretário adjunto de Esportes, José Henrique Carvalho.