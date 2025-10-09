O time Oseias- grupo do presidente da Câmara de Nova Odessa Oséias Jorge (PSD) foi a Brasília esta semana para levar pedidos de emendas e ‘fechar’ apoio ao ex-deputado Guilherme Campos (PSD).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Oseias e seu grupo já fecharam para deputado federal no ano que vem com o vice-prefeito de Hortolândia Cafu César (PSB).

Ligado ao chefão do PSD Gilberto Kassab e trabalhando em Brasília no governo federal, Campos deve vir candidato a deputado estadual ano que vem.

Time Oseias e 2028

O projeto de Oseias para o ano que vem é pavimentar parcerias e criar condições para liderar um grupo sólido para a sucessão de Leitinho Schooder (PSD). Reeleito ano passado, Leitinho deixa o governo em 2028.

Leia + sobre política regional