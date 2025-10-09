Americana promove mutirão de mamografias e exames de Papanicolau no sábado

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (11) um mutirão de exames preventivos como parte da campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A ação acontecerá das 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros São Vito e Parque da Liberdade, e oferecerá 70 vagas para mamografias em cada unidade, mediante distribuição de senhas por ordem de chegada.

Já os exames de Papanicolau serão realizados por livre demanda, sem necessidade de senha. Os resultados estarão disponíveis em até 30 dias e deverão ser retirados na UBS de referência das moradoras.

As mamografias serão feitas em veículo adaptado, enquanto os exames de Papanicolau serão conduzidos pelas equipes de enfermagem dentro das unidades. Também haverá orientação sobre planejamento familiar e oferta de testes rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A UBS do São Vito ainda oferecerá, além desses atendimentos, profilaxia e exames para detecção do câncer bucal.

Para a mamografia, podem participar mulheres entre 40 e 74 anos; já o Papanicolau é indicado para a faixa etária de 25 a 64 anos. Em ambos os casos, é necessário apresentar comprovante de residência em Americana, cartão SUS e documento com foto.

Na UBS do Jardim São Paulo haverá exames de ultrassonografia para mulheres que estão aguardando o procedimento, sendo avaliadas pelo médico ginecologista logo após a realização do ultrassom. A unidade também oferecerá o exame de Papanicolau e a solicitação de pedidos para a realização de mamografia mediante agendamento posterior.

Portanto, apenas nas UBSs dos bairros São Vito e Parque da Liberdade os exames de Papanicolau e mamografias serão realizados por livre demanda neste sábado.

“O Outubro Rosa é um chamado à consciência e ao cuidado. Queremos lembrar a todas as mulheres que a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. Nossa rede de saúde está de portas abertas para oferecer acolhimento, orientação e acesso aos exames necessários. Esse movimento reforça que cuidar da saúde é um gesto de amor-próprio e também de amor às pessoas que caminham ao nosso lado”, afirmou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

“O Outubro Rosa é um momento de mobilização mundial, e aqui em Americana não poderia ser diferente. Queremos que as mulheres aproveitem essa oportunidade, pois a detecção precoce salva vidas”, afirmou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Mais oferta

Ações na rede básica

Durante todo o mês de outubro, as equipes multidisciplinares das UBSs estão promovendo diversas ações voltadas ao tema, como palestras, rodas de conversa, distribuição de material informativo, salas de espera ativas e intensificação dos exames de Papanicolau e pedidos de mamografias.

Núcleo de Especialidades

O Núcleo de Especialidades manterá um painel informativo e também divulgará conteúdos em um jornal digital voltado ao público interno, com matérias relacionadas ao tema.

Hospital Municipal, Unacon e UPAs

No Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) São José e Dona Rosa, gerenciadas pelo Grupo Chavantes, a programação ao longo do mês de outubro contempla sessões de yoga, rodas de conversa, apresentações musicais, ensaio fotográfico e outras atividades.

Programação dos exames

11/10 (sábado), das 8h às 16h

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, nº 300

UBS Parque da Liberdade – Rua Serra do Mar, s/n

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP