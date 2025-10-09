A Autoban, uma empresa Motiva, interditará a saída da marginal, km 92+150, da Rodovia Anhanguera, sentido Capital (acesso a Jardim Icarai/Jardim Noêmia), em Campinas para a realização de obras no pavimento a partir de hoje (08/10) até sexta-feira (11/10).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para garantir a segurança na execução dos serviços, será necessária a interdição total do ramo no período das 21h às 05h. A alternativa para o motorista será realizar no Km 76 da Rodovia Santos Dumont.

Atenção na Anhanguera

Nos locais de obra, a concessionária recomenda aos motoristas reduzirem a velocidade, estarem atentos à sinalização e manter distância segura do veículo à frente.

Sobre a AutoBAn

A AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros.

Leia Mais notícias da cidade e região