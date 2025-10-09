O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informa que, às 7h desta quinta-feira (9), os reservatórios do município contabilizavam 18 milhões de litros de água. O volume é metade do registrado em dias normais, que seria de 36 milhões de litros. Com isso, a intermitência segue atingindo todas as regiões da cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A autarquia reforça que as chuvas registradas no município não interferem na qualidade da água do Rio Piracicaba, que tem sido a principal causa dos problemas no abastecimento. Para elevar efetivamente a qualidade da água do rio, é preciso chuva intensa e prolongada na cabeceira do manancial, na região de Camanducaia (MG).

A queda de temperatura, no entanto, pode ajudar a diminuir o consumo de água, aliviando o sistema de abastecimento.

DECRETO e reservatório

A Prefeitura de Americana decretou, no dia 30 de setembro, estado de emergência hídrica, medida que permite a adoção de ações emergenciais como reforço no combate a vazamentos, contratação de caminhões-pipa para atendimento em áreas específicas e intensificação das campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

O DAE destaca que a estiagem prolongada, nos meses de agosto e setembro, com chuvas 90% abaixo do esperado, e a baixa qualidade da água captada do Rio Piracicaba têm prejudicado o processo de tratamento, reduzindo significativamente a oferta de água para abastecimento.

A autarquia pede a colaboração da população para que adote práticas de economia e conservação da água, utilizando o recurso de maneira consciente até que a situação se normalize com a retomada das chuvas.

Leia Mais notícias da cidade e região