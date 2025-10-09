Hortolândia apresenta peça “Sertão”, inspirada em Antônio Conselheiro

Espetáculo será encenado neste sábado, dia 11, às 19h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, Jd. Amanda; peça integra Semana Cultural deste mês, promovida pela Prefeitura

O público poderá conhecer um episódio importante da história do Brasil em forma de teatro. A Prefeitura de Hortolândia apresenta o espetáculo “Sertão”, neste sábado (11/10), às 19h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A classificação indicativa é de 16 anos. O teatro abre a entrada para o público às 18h30.

O espetáculo integra a Semana Cultural deste mês, promovida pelo município. A programação está disponível no site da Prefeitura, por meio deste LINK. Em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos não perecíveis. As doações são destinadas para o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura.

A montagem da Cia. Athaurfa é inspirada no livro “Os sertões” de Euclides da Cunha. A obra é sobre a Guerra de Canudos, conflito armado que envolveu o Exército brasileiro e o grupo liderado por Antônio Conselheiro, no interior da Bahia, no fim do século XIX.

O espetáculo resgata a história do arraial de Canudos, criado por Antônio Conselheiro e seus seguidores, que chegou a ter mais de 20.000 moradores. Com personagens reais e fictícios, a peça mistura música e poesia para contar a história de fé, luta e esperança do povo sertanejo para reinvindicar seu direito à terra. Assim, o espetáculo é um símbolo de resistência e busca por dignidade.

