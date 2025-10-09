Húngaro László Krasznahorkai leva o Nobel de Literatura 2025

O Prêmio Nobel de Literatura de 2025 foi concedido ao romancista e roteirista húngaro László Krasznahorkai, reconhecido por sua obra convincente e visionária que, em meio a um cenário de terror apocalíptico, reafirma o poder da arte. O anúncio oficial foi feito na manhã desta quinta-feira, 9 de outubro, pelo Comitê do Nobel, em Estocolmo.

Nascido em 1954 na pequena cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, Krasznahorkai teve sua estreia literária com o romance “Sátántangó” (1985), ambientado em uma área rural remota. Esta obra, que se tornou um marco da literatura húngara, ganhou também uma adaptação cinematográfica dirigida por Béla Tarr em 1994.

Nos últimos dias, a Academia Sueca também divulgou os ganhadores dos prêmios Nobel de Medicina, Física e Química. Na Medicina, os pesquisadores Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi foram premiados por descobertas relacionadas à tolerância imunitária periférica. Na Física, os norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis foram reconhecidos por descobertas sobre o efeito túnel quântico macroscópico.

Já o Nobel de Química foi dividido entre Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi por suas contribuições ao desenvolvimento de estruturas metalorgânicas.

Desde 1901, foram atribuídos 118 prêmios Nobel de Literatura, com apenas 18 laureadas mulheres até o momento. Em 2024, a sul-coreana Han Kang recebeu o prêmio na categoria literária, destacando a diversidade crescente na seleção dos vencedores.

O impacto da obra de Krasznahorkai no cenário literário mundial

A obra de László Krasznahorkai destaca-se pela profundidade de sua narrativa e pelo caráter visionário, que dialoga com os desafios contemporâneos e reafirma a importância da arte em tempos sombrios. Seu reconhecimento pelo Nobel celebra não apenas a literatura húngara, mas também o poder transformador da escrita.

