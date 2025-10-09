A Polícia Civil de Piracicaba prendeu, nesta quinta-feira (9), o vereador Cássio “Falapira” (PL), durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária.

A ação também envolveu mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar, na Câmara Municipal, e em um escritório localizado no bairro Vila Sônia.

A prisão faz parte de uma investigação que apura denúncias de abuso sexual feitas por sete mulheres.

Estupro no gabinete do vereador

Segundo as autoridades, alguns dos casos teriam ocorrido dentro do próprio gabinete do parlmentar. O processo corre sob sigilo judicial, e a Polícia Civil segue colhendo provas e depoimentos das vítimas.

