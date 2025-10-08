O sofá que combina melhor com o estilo de cada sala de estar

Os arquitetos Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto compartilham inspirações de projetos que mostram como o modelo escolhido se integra ao ambiente com funcionalidade, conforto e estilo decorativo

Nessa residência, o espaço de circulação acessa os dormitórios da família e foi projetado para ser uma sala íntima da família. Assim, os profissionais do escritório Meneghisso & Pasquotto Arquitetura definiram um sofá aconchegante para os momentos antes da hora de dormir | Foto: JP Image

Não tem quem imagine a configuração de uma casa sem a presença de um sofá. Em inúmeras ocasiões, o móvel nos recebe depois de chegar em casa, quando precisamos descansar brevemente antes de seguir com as outras atividades, nos acolhe nos momentos de lazer e se faz essencial quando temos o prazer de receber pessoas queridas.

Junto com essas razões, os arquitetos Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto, à frente do escritório Meneghisso & Pasquotto Arquitetura, afirmam que cada projeto demanda um modelo específico para dialogar com o projeto de interiores, com o estilo dos moradores e as atividades.

“Um modelo pode ser perfeito para receber visitas em um living, mas talvez não atenda ao mesmo propósito em uma sala íntima. Essa atenção ao detalhe é o que garante ao sofá o desempenho integral do seu papel e enriquece a atmosfera de cada espaço“, ressaltam.

Por dentro dos modelos atuais

A escolha do tipo de sofá carrega em si características que influenciam até a forma como a sala será aproveitada. De acordo com Mariana, o sofá ilha vem conquistando espaço nos projetos em função do conceito de integração de ambientes. “Conforme o layout planejado, a mesma estrutura, com seus dois lados, pode servir tanto para a sala de estar, como a varanda“, recomenda.

Esse futuro projeto idealizado pela dupla de arquitetos reserva uma sala aconchegante com um sofá-ilha de couro combinando com a madeira clara de carvalho que estará em evidência por todo o espaço| Projeto 3D Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Foto: Divulgação

Com linhas curvas e contornos fluidos, os sofás orgânicos carregam um apelo estético marcante, uma vez que quebram a rigidez dos ambientes, trazem movimento e um toque de suavidade ao décor. “Ele é interessante quando a ideia é propiciar uma presença mais próxima, tal qual quando recebemos uma pessoa querida para uma conversa mais afetuosa ou reservada“, orienta a arquiteta.

Neste living com vista para o litoral realizado pelos profissionais Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto, a pedida foi um móvel de curvas suaves que deixassem o ambiente ‘leve’ como a vista para a praia da Enseada, no Guarujá (SP) | Projeto Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Foto: Livia Kras

Querido no design de interiores, o sofá com pés aparentes agrega leveza visual ao ambiente. Além da sofisticação, também facilita a limpeza do piso e Mariana sugere que seja utilizado em livings, e salas de estar e varanda que prezam pela sensação de amplitude.

O sofá com pés aparentes e sua moderada curvatura entregam elegância para a varanda | Projeto Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Foto: Divulgação

Versátil e acolhedor, o sofá em ‘L’ é indicado para compor cantos de sala ou delimitar áreas dentro de ambientes integrados. “Ele convida ao convívio, acomoda várias pessoas e pode ser complementado com uma chaise em uma das extremidades“, destaca Alexandre Pasquotto.

Nesse living, o sofá ajudou a delimitar a área e sua extensão deixa as ocasiões muito mais interessantes | Projeto Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Foto: Divulgação

Clássico e atemporal, o sofá reto se adapta a diferentes estilos de decoração e é um coringa para a composição com poltronas, pufes e mesas de apoio.

Para esse projeto, Mariana e Alexandre optaram por um sofá que contemplasse a vista para a área externa da residência | Projeto Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Foto: JP Image

Inspirados nas poltronas de cinema, o sofá poltrona oferece assentos individuais, com braços delimitados e, muitas vezes, porta-copos ou mecanismos de reclino. São perfeitos para quem gosta de transformar a sala de TV em uma verdadeira experiência de entretenimento.

O espaço possui um mobiliário acolhedor, iluminação indireta e o uso de texturas para conceber um ambiente propício para a sétima arte | Projeto Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Foto: JP Image

Muito valorizado em salas de TV, o sofá retrátil conquista pela praticidade em função dos assentos que se estendem e permitem diferentes posições de uso, indo do sentar formal ao relaxar deitado.

Perfeito para ambientes mais compactos, os sofás retráteis são bastante requisitados | Projeto 3D Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Foto: Divulgação

Sobre a Meneghisso & Pasquotto Arquitetura

Com referências importantes na viabilidade executiva do projeto, somado a formação afinada em forma e estética, a dupla de arquitetos se completa na criação e concepção dos trabalhos. O escritório atua em projetos residenciais, comerciais e corporativos. Tendo como premissa produzir soluções, através de projetos autorais funcionais, atemporais, nos diversos vieses estéticos e de estilo, que traduzam boa arquitetura e a personalidade do cliente.

Em 2025, o escritório fez sua estreia na CASACOR São Paulo, o maior evento de design, arquitetura e decoração das Américas, com o banheiro Natureza em Essência.

Mariana Meneghisso. Arquiteta Urbanista pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Design de Interiores pela Escola Panamericana de Artes. Pós Graduada em Responsabilidade Civil pela Fecaf, Pós Graduada em Neuroarquitetura pela Ipog, Especialista em Perceptual Design pelo Instituto Politécnico de Milão. Membro da Academy of Neuroscience for Architecture Brasil. Sócia da Meneghisso & Pasquotto Arquitetura desde 2005.

Alexandre Pasquotto. Arquiteto Urbanista pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, Técnico em Edificações pela E.T.E. Júlio de Mesquita, Pós Graduado em Cálculo Estrutural pela Ipog, atua na construção civil residencial, industrial e corporativa desde 1992, consultor em dimensionamento, viabilidade e custos no ramo civil. Sócio desde 2004 da Meneghisso & Pasquotto Arquitetura.

