MORRE AOS 40 ANOS, VITOR GUIMARÃES, DO HOTEL CASABLANCA E DA RCA
LUTO EM SANTA BÁRBARA
Faleceu na madrugada desta quinta-feira (9), em São Paulo, o empresário barbarense Vitor Guimarães Barbosa, aos 40 anos. Filho dos empresários Celcimar Barbosa Ferreira e Isabel Cristina Guimarães Barbosa, sócios do Hotel Casablanca e da RCA Serviços Gerais, Vitor estava internado na capital paulista. O velório será realizado nesta sexta-feira (10), a partir das 7h, no Parque dos Lírios, e o sepultamento ocorrerá às 14h, no Cemitério Parque dos Lírios.
📷 Reprodução / Araújo-Orsola