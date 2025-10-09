37ª Festa das Nações de Nova Odessa: gastronomia de 10 países e shows

Re-Virada Cultural reúne artistas locais e atrações diversas em três dias de shows gratuitos em frente ao Paço Municipal, de 10 a 12 de outubro

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com a AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa), anuncia a programação da Re-Virada Cultural, que integra a 37ª Festa das Nações Beneficente. O evento é gratuito e será realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Paço Municipal, reunindo atrações para todas as idades em um fim de semana de shows musicais, gastronomia, solidariedade e muita diversão.

Na sexta-feira (10/10), a abertura do evento será às 19h, com a apresentação da Banda Sinfônica Municipal, seguida do show da banda The Big Doggers. Às 21h30, o palco recebe o aguardado Legião Urbana Cover do Brasil.

A Banda Sinfônica Municipal abre novamente a programação no segundo dia de evento, seguida pela apresentação do Clube da Melhor Idade. A noite continua com shows de Rai e Modo Sertão, preparando o público para o grande show de D’Lucca e Gabriel, às 21h30.

Encerrando o fim de semana, o domingo (12/10) será de apresentações variadas a partir das 12h. A Banda Sinfônica Municipal abre a tarde, seguida por Samba da Nega, Laryssa Camargo, Joyfit Academia Feminina, Espaço GaMa, Aleksandra Rangel e André e Thiago. A programação musical prossegue com o show de Filipe Garrido e grupo cover Beatles Alive se apresenta às 20h30, fechando a noite com chave de ouro.

Gastronomia e Solidariedade

Na praça de alimentação coberta, com mesas e cadeiras, o público poderá saborear pratos típicos de 10 países, cada um representado por uma entidade assistencial da cidade. Toda a renda gerada nas barracas de alimentação será revertida para essas instituições, fortalecendo o importante trabalho que realizam em Nova Odessa.

O Brasil será representado pela Comunidade Geriátrica (Lar dos Velhinhos); os Estados Unidos pelo Lions Club; Portugal pela APADANO; Itália pela APAE; Argentina pela Casa Abrigo Casulo; Havaí pela ONG Casa Mais; México pelo SOS (Guardinha); China pela AVANO (Vicentinos); Alemanha pelo Rotary Club e Letônia pelo Centro Cultural Leto.

As famílias também terão diversão garantida para as crianças no “Parque do Amiguinho”, com brinquedos como Barco Viking, Samba, Carrinhos de Bate-Bate, Space Looping, Twister, Casa do Terror, Enterprise, Minhocão, Telecombate e muitas outras opções de diversão.

