Pastor Miguel Pires pede recursos estaduais para o Hospital Seara

O vereador Pastor Miguel (PRD) reuniu-se na terça-feira (7) com o deputado estadual Carlos Cézar (PL) para solicitar a destinação de verbas estaduais através de emenda parlamentar para o Hospital Seara, instituição filantrópica que desenvolve projetos de acolhimento e assistência terapêutica a dependentes químicos e pessoas com doenças psiquiátricas em Americana.

Durante o encontro, o parlamentar relatou sobre a estrutura do hospital, que foi danificada após fortes chuvas ocorridas no mês de setembro, comprometendo o funcionamento de diversos serviços essenciais. Pastor Miguel solicitou recursos ao deputado para reparos e melhorias no hospital.

“O Seara realiza um trabalho essencial. Vamos unir esforços para que ele volte a atender plenamente a comunidade”, afirmou o vereador.

