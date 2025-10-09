Após indicação de Roberta Lima, Americana é habilitada em programa de castração animal

Município terá 400 castrações de cães e gatos através de iniciativa estadual

Leia + sobre política regional

No início de setembro, a vereadora Roberta Lima (PRD) apresentou à Prefeitura de Americana a Indicação nº 10.783/2025, solicitando a inscrição do município no Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos. A cidade fez adesão e está habilitada pelo Governo do Estado.

O programa é coordenado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), que investe R$ 4,7 milhões. O objetivo castrar, identificar eletronicamente e, com isso, promover o bem-estar animal. Dessa maneira, contribui para o manejo da população de animais, a redução do abandono e a prevenção de zoonoses. Ao todo, serão realizadas 400 castrações em Americana.

A vereadora comentou a importância do programa e da adesão do município. “O objetivo do programa é apoiar as prefeituras na realização de mutirões de castração, contribuindo para o controle populacional de cães e gatos, a redução do abandono e a prevenção de zoonoses. A iniciativa busca ampliar o bem estar animal e trazer benefícios para a saúde pública”, destacou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP