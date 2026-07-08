Em meio à imensidão da Floresta Amazônica, o Juma Amazon Lodge oferece uma forma singular de vivenciar um dos ecossistemas mais fascinantes do planeta: hospedando-se em bangalôs construídos sobre palafitas, cercados pelas águas e pela vegetação exuberante da região do rio Juma.

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A cerca de 100 quilômetros de Manaus, o empreendimento proporciona uma experiência que une conforto, sustentabilidade e conexão genuína com a natureza.

Inspiradas na arquitetura tradicional amazônica, as acomodações foram projetadas para integrar-se ao ambiente de maneira harmoniosa, respeitando as características naturais da região. Elevadas sobre estruturas de madeira, as palafitas permitem que os hóspedes vivenciem de perto a dinâmica da floresta e das águas, que se transformam ao longo do ano conforme os períodos de cheia e vazante dos rios amazônicos.

Ao amanhecer, o cenário é marcado pelos sons da floresta despertando e pela névoa que paira sobre as águas do rio Juma. Durante o dia, a vista privilegiada oferece uma perspectiva única da biodiversidade local, enquanto ao entardecer os hóspedes podem contemplar um espetáculo de cores refletido na superfície do rio. À noite, o silêncio da floresta cria uma atmosfera de tranquilidade rara, ideal para quem busca descanso e desconexão da rotina urbana.

O rio Juma, que dá nome à região onde o lodge está localizado, é um dos grandes protagonistas da experiência. Além de compor a paisagem que envolve as acomodações, ele serve como ponto de partida para diversas atividades, como passeios de canoa, observação da fauna, pesca recreativa e expedições pelos igarapés e áreas alagadas da floresta. A proximidade constante com a água permite que os visitantes compreendam de forma mais profunda a relação entre os rios e a vida amazônica.

O Juma Amazon Lodge oferece uma oportunidade de vivenciar a Amazônia a partir de sua essência. Entre palafitas que parecem flutuar sobre a floresta alagada e a presença constante do rio Juma, cada estadia se transforma em uma experiência de contemplação, descoberta e conexão com uma das paisagens naturais mais impressionantes do mundo.

Sobre o Juma Amazon Lodge

Localizado em Autazes, no meio da floresta amazônica, na margem esquerda do Rio Juma, a cerca de 100 km de Manaus, em uma área totalmente preservada de 7 mil hectares, o Juma Amazon Lodge é um convite irresistível para uma experiência autêntica de imersão profunda na floresta amazônica. Seus 20 bangalôs construídos sobre palafitas proporcionam uma conexão única e autêntica com a natureza.

A estrutura inclui piscina natural de água do rio, construída de forma flutuante e com proteção subaquática restaurante que celebra os sabores da culinária regional e internacional, redário para momentos de descanso e uma impressionante torre de observação de 31 metros de altura. Guias especializados e o uso de energia solar reforçam o compromisso do lodge com um turismo sustentável, que respeita e valoriza a riqueza da Amazônia.

O Juma Amazon Lodge é o primeiro hotel de selva das Américas a receber o prestigioso selo Green Key, principal certificação internacional voltada à sustentabilidade no setor de turismo e hospitalidade, e integra a Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), entidade que reúne os principais players do turismo de luxo do país.

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