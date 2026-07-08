A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manterá os serviços essenciais nesta quinta-feira (9), feriado estadual em homenagem à Revolução Constitucionalista, e também no ponto facultativo de sexta (10).

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Funcionarão em esquema de plantão a GCM (Guarda Civil Municipal), o DAE (Departamento de Água e Esgoto), os Prontos-Socorros, a Defesa Civil, o Velório Municipal, serviços de cemitério e coleta de lixo.

A Guarda Municipal pode ser acionada pelos telefones 153 e 3458-1388, enquanto o DAE atende pelos telefones 3459-5910 e 0800-770-3459 e a Defesa Civil, pelo 199.

A coleta de lixo ocorrerá normalmente, mas, na quinta e no sábado, será realizada uma hora antes do horário convencional. Os Ecopontos do Planalto do Sol, Olaria e Gerivá funcionarão sem alterações, das 6 às 11 horas e das 12h30 às 18 horas.

Os parques da cidade ficarão abertos em seus horários habituais: Parque dos Ipês, das 6 às 20 horas; Parque dos Jacarandás, das 6 às 22 horas; Parque Taene, das 7 às 17 horas; e Parques Infantis Tom Leite e do Panambi, das 7 às 19 horas.

Serviços suspensos

Estarão suspensos os atendimentos no Cidade Saúde, Centro Médico de Especialidades, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Centro de Exames e Diagnósticos, Complexos Regionais de Saúde do Pérola e do Europa, Centro de Referência em Saúde da Mulher, Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantojuvenil, Laboratório de Análises Clínicas e CEO (Centro de Especialidades de Odontológicas), além dos setores administrativos no Paço Municipal e demais locais, como Clínica Veterinária Meu Pet, Desenvolve Santa Bárbara, bibliotecas e espaços culturais.

Nessas repartições públicas, o expediente se encerra na quarta-feira (8) e será retomado na segunda-feira (13).

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