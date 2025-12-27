A Ambipar, líder global em soluções ambientais, inaugurou nesta quinta-feira (18) uma Retorna Machine no Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste (SP). O equipamento passa a operar como um ecoponto de coleta inteligente, ampliando as alternativas de reciclagem disponíveis à população do município.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, responsável pela cessão do terreno para a instalação do equipamento.



A Retorna Machine permite que os moradores depositem embalagens pós-consumo, como PET, vidro, alumínio, aço e embalagens longa vida, entre outros materiais recicláveis. Todo o processo é acompanhado digitalmente, o que garante rastreabilidade e transparência na destinação correta dos resíduos.

“As Retorna Machines foram desenvolvidas para facilitar o acesso da população à reciclagem e incentivar a participação ativa das pessoas no cuidado com o meio ambiente. É uma solução simples, tecnológica e que gera benefícios diretos para quem participa”, afirma Felipe Nassar Cury, head de Pós-Consumo da Ambipar.



Cada item descartado corretamente gera Tricoins, moeda digital do programa, que podem ser trocadas por cashback via Pix, abatimento na conta de energia, recarga de celular e descontos em serviços e plataformas como Netflix, Spotify, McDonald’s e Shopee, entre outras opções disponíveis no aplicativo.

A Retorna Machine instalada em Santa Bárbara d’Oeste integra o Programa Triciclo, iniciativa nacional da Ambipar voltada à logística reversa e à economia circular. No município, ela conta com a participação da cooperativa Juntos Somos Fortes.

Atualmente, o programa está presente em 134 cidades, 18 estados e no Distrito Federal, com mais de 800 pontos de coleta inteligentes. Desde sua criação, já garantiu a destinação correta de mais de 19,2 milhões de embalagens, o equivalente a cerca de 500 toneladas de materiais reinseridos na indústria de transformação.

A implantação da Retorna Machine é uma iniciativa da Ambipar, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.



“O apoio da Prefeitura a iniciativas como a Retorna Machine reforça o compromisso de Santa Bárbara d’Oeste com a sustentabilidade, a economia circular e a ampliação das alternativas de reciclagem para a população, aliando tecnologia, educação ambiental e responsabilidade compartilhada, além de valorizar o papel fundamental das cooperativas, que fortalecem a inclusão social e garantem a destinação correta dos materiais recicláveis“, destacou o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro.

Como funciona

Para utilizar a Retorna Machine, o usuário deve baixar o aplicativo Ambipar Triciclo ou realizar cadastro gratuito no site www.triciclo.eco.br. Após o registro, basta inserir as embalagens compatíveis no equipamento e acompanhar, em tempo real, o acúmulo de Tricoins, que podem ser convertidas em benefícios.

Sobre a Ambipar

A Ambipar é líder global em soluções ambientais e investe e opera projetos de descarbonização, economia circular, transição energética e regeneração ambiental. Fundada em 1995, a companhia atua em 41 países com um amplo portfólio de serviços ambientais, especialmente para recuperação de resíduos e respostas a emergências ambientais.

Pioneira em diversos produtos e serviços, é referência no mercado em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com mais de 100 soluções de economia circular, mais de 25 patentes e mais de 50 prêmios de inovação nacionais e internacionais. Com mais de 23 mil funcionários espalhados pelo mundo e mais de 600 bases operacionais, a empresa possui ações listadas na B3 e na Bolsa de Valores de Nova York. Seu desempenho também é reconhecido pela Standard & Poor’s, que classificou as ações da Ambipar como ações verdes na B3, a bolsa de valores brasileira.

