Um homem que ameaçou a ex com faca ‘no escuro’ e foi detido pela polícia em Sumaré na noite desta quarta-feira. O caso aconteceu na rua Maria Zezinha Diniz- Jardim Bom Retiro.

Autor: 33 Anos

Vítima: 32 Anos

Na noite de quarta-feira (29), a equipe policial foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica.



No local, a vítima relatou que, após receber ameaças do ex-companheiro ao longo do dia, ele invadiu a residência ao pular o portão, apagou as luzes do imóvel e deixou uma faca sobre a bancada da cozinha. A mulher informou ainda que já havia sido agredida fisicamente no dia anterior, apresentando lesão no braço.

O individuo deixou o local antes da chegada da equipe policial, porém foi localizado em um estabelecimento comercial nas proximidades e abordado. A vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento, onde recebeu atendimento médico e teve constatadas lesões decorrentes das agressões.

As partes foram conduzidas à unidade policial onde o individuo permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Além de Sumaré, 2 foragidos em Hortolândia