Ameaçou esposa e família com faca mas foi detido pela GCM na rua do Amor

Um homem que ameaçou a esposa e familiares com faca acabou detido por homens da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite desta quarta-feira.

O caso aconteceu por volta das 21h na rua do Amor na região do Vista Alegre. Foram 4 viaturas utilizadas no resgate. Foi apreendida a faca de cozinha de 25 cm (foto) que o autor utilizou para fazer as ameaças.

O pai rapaz confirmou as ameaças e disse que, ao chegar do trabalho, observou o filho muito agressivo, e sob efeito de droga (crack). Aos gritos, o filho teria dito que iria matar o pai e beber o seu sangue, e por isso decidiu também representar contra o filho. O autor, M.F., disse não se lembrar do ocorrido.

VTR 145 GCM DGIOVANI GCM SANTOS

AUXÍLIO: APOIO 04

GCM VILALLON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL

VTR 125 SUBINSPETOR MORAIS GCM DIVALDO

VTR 05 GCM SUBINSPETOR CAMPOS GCM JOYCE

VTR 135 GCM FOGATI GCM BERTONI

DATA: 26/02/25 HORA: 21:03 LOCAL: RUA DO AMOR, 494

AMEAÇA/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Conforme determinação do CICOMM, estes patrulheiros deslocaram ao local supracitado, onde segundo informações, um indivíduo em posse de uma faca estaria ameaçando a esposa e demais familiares.

Com a chegada das viaturas, o autor das ameaças subiu ao telhado da residência que mora, inciando a tentativa de fuga.

De pronto, junto com as demais viaturas, os patrulheiros realizaram um cerco policial para captura do indivíduo. Após pular em diversas casas de moradores vizinhos, subir em diversos telhados, o indivíduo retornou a sua respectiva residência, momento em foi contido com uso de técnicas de imobilização e uso necessário de força, foi algemado conforme decreto 8858/16 para garantir a integridade física do detido bem como dos patrulheiros e evitar uma nova tentativa de fuga.

Em diálogo com a esposa, Sra Bruna, ela informa estar em processo de separação, que ao tentar pegar os seus pertences pela casa, o marido, inconformado com o término, começou a realizar uma série de ameaças. Segundo a vítima, o autor falava em matá-la.

O pai do autor Sr. Benedito confirma as ameaças, disse que ao chegar do trabalho observou o filho muito agressivo, e sob efeito de droga (crack), e segundo relato, ele informa que o filho na data de hoje teria pego uma faca de cozinha, que aos gritos teria dito que iria matar o pai e beber o seu sangue, e por isso decidiu também representar contra o filho.

O autor dos fatos, M.F., disse não se lembrar do ocorrido.

Diante dos fatos, as vítimas e o autor foram conduzidos ao plantão policial, onde foi apresentada a ocorrência e ao tomar conhecimento dos fatos, o delegado de plantão decidiu pela prisão em flagrante do autor, permanecendo o mesmo a disposição da justiça.

