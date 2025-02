JustWatch Revela os Filmes Indicados ao Oscar Mais Assistidos no Brasil

JustWatch, o maior guia de streaming do mundo, divulgou a lista dos filmes indicados ao Oscar mais assistidos em streaming no Brasil. À medida que a temporada de premiações esquenta, os cinéfilos brasileiros têm recorrido às plataformas de streaming para descobrir os títulos mais aclamados do ano. Apesar do aclamado sucesso nacional, Ainda Estou Aqui, ainda não ter sido lançado em streaming, diversos outros filmes indicados ao Oscar estão fazendo sucesso no Brasil.

Filmes do Oscar Mais Assistidos no Brasil em Streaming

Rank Title Nominations

1 A Substância 5

2 Divertida Mente 2 7

3 Alien: Romulus 1

4 Robô Selvagem 1

5 Duna: Parte 2 2

6 Planeta dos Macacos: O Reinado 1

7 Gladiador II 4

8 Nosferatu 1

9 O Aprendiz 8

10 Um Homem Diferente 10

1. A Substância – Um thriller psicológico intrigante que acompanha uma mulher que descobre uma substância misteriosa capaz de alterar a realidade. Conforme mergulha em seus efeitos, ela se vê envolvida em uma conspiração sinistra.

2. Divertida Mente 2 (Inside Out 2) – A tão aguardada sequência do sucesso da Pixar, explorando as novas emoções que surgem na mente de Riley conforme ela entra na adolescência e enfrenta mudanças em sua vida.

3. Alien: Romulus – Um terror de ficção científica intenso que expande o universo da franquia Alien, seguindo uma nova tripulação que se depara com as temíveis criaturas no espaço profundo.

4. Robô Selvagem – Uma animação emocionante sobre um robô perdido em uma ilha desabitada, que precisa aprender a sobreviver e formar laços inesperados com os animais locais.

5. Duna: Parte 2 – A aguardada continuação da adaptação de Denis Villeneuve, acompanhando a jornada de Paul Atreides em meio a guerra, traições e sua luta para cumprir seu destino no deserto de Arrakis.

6. Planeta dos Macacos: O Reinado – Situado anos após o reinado de César, este novo capítulo da saga Planeta dos Macacos explora a evolução da sociedade dos primatas e os conflitos emergentes com os humanos.

7. Gladiador II – O épico histórico retorna com uma nova narrativa, trazendo um protagonista que precisa lutar pela sobrevivência na brutal arena da Roma antiga enquanto busca justiça e vingança.

8. Nosferatu – Uma reimaginação sombria do clássico do cinema de terror, mergulhando na história do lendário vampiro e seus horrores atemporais.

9. O Aprendiz – Um drama biográfico poderoso que narra a ascensão e os desafios de um jovem ambicioso em sua jornada para o topo do mundo corporativo.

10. Um Homem Diferente – Um thriller psicológico intrigante que desafia a identidade e a percepção quando um homem sofre uma transformação radical e precisa lidar com suas novas circunstâncias.

De títulos de ficção científica como Duna: Parte 2 e Alien: Romulus, a animações queridas como Divertida-Mente 2 e Robô Selvagem, os filmes indicados ao Oscar mais assistidos no Brasil refletem uma diversidade de narrativas envolventes. Enquanto A Substância e Nosferatu cativam os fãs de suspense e horror, Gladiador II resgata a grandiosidade dos épicos históricos.

Sobre os Rankings de Streaming do JustWatch

JustWatch é o maior guia de streaming do mundo, ajudando mais de 55 milhões de usuários a descobrir onde assistir filmes, séries e esportes em 140 países. Os Rankings de Streaming do JustWatch são calculados com base na atividade dos usuários, incluindo quando clicam em ofertas de streaming, adicionam títulos à suas wishlists e marcam como assistidos.

Com dados de mais de 55 milhões de fãs de entretenimento por mês, a JustWatch oferece uma visão única sobre as tendências globais de visualização.

Saiba Mais Sobre as Tendências de Streaming

Para mais detalhes sobre as últimas tendências de streaming, acesse nossos Rankings de Streaming: https://www.justwatch.com/br/streaming-charts

Sobre a JustWatch: JustWatch é o principal guia de streaming do mundo, agregando a disponibilidade de conteúdos em plataformas como Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV+, ClaroTV e muitas outras. Com sede em Berlim e escritórios em Nova York, Los Angeles, Paris, Munique e Londres, JustWatch ajuda os usuários a encontrarem onde assistir seus filmes e séries favoritos legalmente online.