Monaro cobra por UBS e Rony vai a Molina

O vereador Paulo Monaro fez uma indicação à Prefeitura, solicitando a reforma e modernização da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Nair Sizuka Nobuyasu Guimarães, localizada no bairro Planalto do Sol II. Reconhecendo o papel fundamental da UBS na promoção da saúde e bem-estar da comunidade, o vereador destaca a necessidade urgente de adequar a infraestrutura da unidade às crescentes demandas da população local.

Leia + sobre partidos política regional

Segundo ele, com o aumento da população no bairro e a ampliação dos serviços de saúde, a modernização da UBS se torna imprescindível. A proposta do vereador visa proporcionar um ambiente mais acolhedor e funcional para os usuários, garantindo que os profissionais de saúde possam desempenhar suas atividades com maior eficiência e qualidade.

Fala Monaro

“A saúde é um direito de todos, e é dever do poder público garantir que as unidades de atendimento estejam preparadas para oferecer o melhor serviço possível. A reforma dessa UBS não é apenas uma questão de infraestrutura, mas sim uma ação que vai impactar diretamente a qualidade de vida da nossa comunidade”, ressaltou Paulo Monaro.

Entre as melhorias propostas estão a ampliação das salas de atendimento, a criação de espaços para atividades educativas e de prevenção, além da melhoria das condições de acessibilidade. Com essas mudanças, a UBS poderá atender a todos os cidadãos, garantindo que aqueles com limitações físicas tenham acesso pleno aos serviços de saúde.

Vereador busca recursos para Saúde de Santa Bárbara d’Oeste no Palácio dos Bandeirantes

O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Rony Tavares, esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, nesta quarta-feira (26), em uma reunião com o assessor da Casa Civil do governador Tarcísio de Freitas, Ricardo Molina. O encontro teve como objetivo a busca por recursos para a cidade, especialmente para a área da Saúde.

Durante a visita, Rony Tavares solicitou ao governo estadual a destinação de recursos para a aquisição de uma máquina de raio-X e materiais cirúrgicos, num valor total de R$ 450 mil. O vereador destacou a importância do diálogo com o governo estadual e a receptividade de Molina, que sempre demonstrou atenção especial para as necessidades de Santa Bárbara d’Oeste.

“A reunião foi muito produtiva. Estamos sempre em busca de melhorias para a Saúde de nossa cidade, e esses recursos serão fundamentais para o atendimento à população”, afirmou Rony Tavares.

Além do vereador, o vice-prefeito Felipe Sanches, assessores do município e o presidente do partido Republicanos, Adriano Panin, estavam presentes na visita e também apoiaram a solicitação de recursos para o Município.

A visita reforça o trabalho contínuo do Legislativo de Santa Bárbara d’Oeste em busca de parcerias e recursos para o desenvolvimento da cidade e o aprimoramento dos serviços oferecidos à população.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP