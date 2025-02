O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre estudos para implantação de vagas de estacionamento em área pública ao lado da UPA Dona Rosa.

No documento, o parlamentar explica que usuários da rede pública municipal de saúde solicitaram a implantação de vagas em terreno localizado na Rua da Solidariedade, ao lado da unidade.



“Essa medida visa melhorar o acesso à UPA, proporcionando mais conforto, segurança e praticidade tanto para pacientes quanto para acompanhantes. A falta de vagas de estacionamento adequadas nas proximidades de hospitais e unidades de saúde é um problema comum, o que pode gerar congestionamento, estacionamento irregular e dificuldades no atendimento aos pacientes”, aponta Marcos.

O autor pergunta no requerimento se existem estudos ou pesquisas anteriores sobre a necessidade de vagas de estacionamento nas proximidades da UPA Dona Rosa, qual será o impacto na segurança e no fluxo de veículos nas ruas ao redor da UPA e se existe a necessidade de modificar a infraestrutura local para viabilizar a implantação das vagas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima quinta-feira (6). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.



O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo solicitando que a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) reative o itinerário dos ônibus em trecho entre a Rua Carioba e a Avenida da Saudade.

No documento o parlamentar explica que, no trajeto original, os ônibus que deixavam o terminal metropolitano na região central acessavam a Rua Carioba e, em seguida, a Avenida da Saudade, em direção à rodoviária. Com a alteração, os ônibus saem do terminal, trafegam pela Avenida Dr. Antônio Lobo e passam pela Avenida Rafael Vitta, Rua Sete de Setembro e Viaduto Centenário antes de acessarem a Avenida da Saudade.

“Essa alteração tem causado transtorno principalmente nos horários de maior movimento, quando o trânsito fica bem carregado, prejudicando o tempo do trajeto. Além disso, nas proximidades da rua Carioba funciona o CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual), com atendimentos voltado a pessoas com deficiência visual, o que dificulta o acesso dessas pessoas que utilizavam o ponto de embarque e desembarque na Rua Carioba, nas proximidades da Avenida Bandeirantes”, aponta Levi.

O parlamentar pede que o itinerário original seja reativado, visando facilitar a locomoção dos passageiros.

