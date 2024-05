Os ciclistas americanenses Theo Mendes Mancini e Luís Guilherme Silva de Oliveira conquistaram medalhas de ouro no Campeonato Interestadual de Pista, evento realizado no sábado (25) no Velódromo Municipal de Americana “Miguel Stoco”, localizado no Conjunto Poliesportivo Ayrton Senna. A competição foi organizada pela Federação Paulista de Ciclismo com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes.

Competindo na categoria infantojuvenil, Theo faturou quatro medalhas de ouro, nas provas de velocidade individual 200 metros, scratch, eliminação e keirin. Por sua vez, Luís disputou a categoria juvenil e garantiu outras duas medalhas douradas para Americana, nas provas de velocidade individual 200 metros e keirin.

Técnico da equipe americanense de ciclismo, Estevam Mancini destacou o desempenho dos atletas: “Estou muito satisfeito, nossos ciclistas estão de parabéns. Atuando em casa, conquistaram resultados expressivos nesta importante competição que reuniu atletas de alto nível. Isso é fruto da dedicação de cada um e do empenho da Secretaria na recuperação da modalidade”, celebrou.

Dividido nas categorias infantojuvenil, juvenil, junior, elite, master e open feminino, o campeonato reuniu 70 atletas de várias cidades e estados diferentes, como Brasília, Goiânia, Rolândia, Santos, Araraquara, Rio Claro, Taubaté, Indaiatuba, Mirassol, entre outras localidades.

“Foi um sábado muito alegre para os amantes do ciclismo no nosso Velódromo Municipal, que volta a receber grandes eventos da modalidade após a reforma. Esse espaço sempre foi referência nacional, e o objetivo agora é movimentá-lo cada vez mais. Parabéns aos nossos representantes pelo excelente desempenho”, comentou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Localizado na Avenida Bandeirantes, ao lado do Centro Cívico, o Velódromo de Americana passou por diversas melhorias, entregues em abril. O espaço recebeu a reforma e pintura da pista e dos bebedouros, pintura geral, novos alambrados em todo o entorno, construção de novos banheiros, implantação de iluminação de LED, novo letreiro e identificação visual. A pista tem dimensão oficial de 333 metros, conforme exigência da Confederação Brasileira de Ciclismo.