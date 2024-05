Rumo ao altar: cuidados com a pele essencial pra noivas

Com a chegada do mês das noivas, a corrida pelos preparativos para o casamento está a todo vapor.

No entanto, um aspecto muitas vezes negligenciado é a preparação da pele. Para garantir um visual deslumbrante no grande dia, especialistas recomendam cuidados específicos, tanto em casa quanto em consultórios especializados.

“A preparação antecipada é crucial”, destaca a Dra. Marília Acioli, dermatologista da Clínica Áurea. “Começar os cuidados com a pele pelo menos três meses antes do casamento proporciona tempo suficiente para alcançar resultados de qualidade e garantir uma pele deslumbrante no dia da cerimônia.”

Quem tem se preparado com antecedência é a empresária Ivana Fadul, que subiu ao altar no dia 24 de maio, quando também completou 50 anos. Para garantir que no casamento e no aniversário a pele esteja perfeita, manteve rotineiramente a skincare em dia e, além de ter se certificado de usar o protetor solar e evitado exposição ao sol para evitar manchas na pele.

“Comecei um ano antes e pedi à Dra. Rebeka Sobral que elaborasse um planejamento para que eu pudesse estar com a pele linda para o dia do casamento. Além do cuidado em casa, foi feito um trabalho para melhorar a qualidade da pele e a flacidez, associando tecnologias e injetáveis. Fiz bioestimulador de colágeno, fios de PDO para a papada, ultrassom microfocado, rádio frequência”, relata.

Segundo dados atualizados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 70% das noivas buscam tratamentos dermatológicos antes do casamento para melhorar a aparência da pele. No entanto, não basta seguir ‘receitas milagrosas’ sem orientação. Dra. Marília enfatiza a importância de ajustar a rotina de skincare de acordo com as necessidades individuais de cada noiva, utilizando produtos adequados e benéficos para a pele.

Além disso, é fundamental estabelecer prioridades de embelezamento. Identificar áreas do rosto que podem ser aprimoradas, como lábios, queixo ou sobrancelhas, pode fazer toda a diferença para alcançar a melhor versão de si mesma.

O uso estratégico de ácido hialurônico é um toque final frequentemente considerado pelas noivas. “Esse procedimento proporciona melhorias sutis, como realce das bochechas e dos lábios, e pode ser realizado até um mês antes do casamento, oferecendo resultados rápidos e previsíveis”, explica Dra. Marília.

Em resumo, a preparação da pele para o casamento requer planejamento, cuidados personalizados e, às vezes, tratamentos especiais. Ao adotar uma abordagem holística para o cuidado da pele, as noivas podem garantir que estarão deslumbrantes no dia mais importante de suas vidas.

Dra. Marília ressalta ainda a importância de cuidados adicionais, como a proteção solar. “Evitar o excesso de exposição ao sol é fundamental para evitar surpresas desagradáveis no dia do casamento”, alerta a especialista.

A dermatologista destaca ainda a relevância de uma alimentação equilibrada. “Embora não seja essencial mudar drasticamente os hábitos alimentares, é importante manter uma dieta saudável, principalmente antes do casamento”, orienta.

Com todos esses cuidados em mente, as noivas podem garantir que estarão radiantes e confiantes no momento mais especial de suas vidas, contando com a expertise e tratamentos de alta qualidade.

Suzi Sassaki volta à TV e relembra polêmicas

A atriz e influencer Suzi Sassaki voltou a relembrar as polêmicas que marcaram sua vida em entrevista à Luciana Gimenez, na RedeTV!. Ex-Fazenda, ela já fez novela infantil, recusou proposta milionária de ensaio para a Playboy, se libertou de relações abusivas, superou a depressão, negou as plataformas adultas e hoje se prepara para voltar às telinhas.

Ex-#Fazenda, Suzi Sassaki volta à TV e relembra #Polêmicas: de assédio na #Playboy a depressão superada | https://t.co/xU9sqJFyV8#AFazenda #SuziSassaki pic.twitter.com/vQuq665WiA — Observatório dos Famosos (@ObsFamosos) May 27, 2024 “Foram altos e baixos, mas consegui superar tudo e hoje me sinto na melhor fase. Acredito que entrei no reality no meu pior momento. Não estava feliz, mas não podia perder a oportunidade. Entrei logo depois de uma relação abusiva, super tóxica. Estava tratando a depressão. Hoje me sinto pronta para novos projetos, estou em paz e mais madura”, diz. No reality, Suzi lamenta não ter mostrado toda a sua personalidade e força. Mas não se arrepende de nada. Inclusive ela engatou um caso com o jogador André Santos, dentro da Fazenda. “Não guardo mágoas”, resume. “Foi uma relação polêmica, me julgaram muito, mas eu sei que corria esse risco. Me abalou receber tanto hate, mas depois superei”, lembra. Essa não foi a primeira vez que Suzi lidou com julgamentos. Depois de estrear na TV, na novela teen ‘Cúmplices de um Resgate’ do SBT, ela decidiu entrar em concurso de beleza e mostrar seu lado mais ousado. “Não era mais menina e queria que me enxergassem diferente. Foi uma fase de transformação. Eu dizia: cresci. Agora quero fazer campanhas de biquíni e lingerie. E deu certo”.