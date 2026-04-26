A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou 2,4 mil procedimentos e atendeu mais de 800 pacientes na sétima edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, promovida neste sábado (25) no Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Doutor Seme Calil Canfour e em clínicas credenciadas do município.

A ação acontece mensalmente, desde outubro do ano passado, e oferece consultas e exames em diversas especialidades, garantindo mais celeridade nos diagnósticos e tratamentos.

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Fala secretário de Saúde de Americana

Nesta edição de abril, foram registrados 2.430 procedimentos, incluindo eletrocardiogramas, ecocardiogramas, testes ergométricos, endoscopias, ultrassons (ortopédicos, de mama e transvaginais) e exames oftalmológicos. Ao todo, foram 829 pacientes atendidos, sendo 231 na área de cardiologia, 194 na saúde da mulher, 171 na ortopedia, 88 na prevenção e diagnóstico de câncer de mama, 74 na oncologia, 46 na oftalmologia e 25 na pneumologia. A iniciativa é voltada a pacientes que já aguardam na fila do sistema de regulação municipal, previamente convocados pelo call center da Saúde.

“Os números desta edição reforçam o nosso compromisso em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, com mais agilidade e qualidade. Estamos trabalhando de forma contínua para reduzir o tempo de espera e garantir que os pacientes tenham um atendimento completo, com diagnóstico e encaminhamento, sempre com foco no cuidado integral”, destacou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.

O “Mil Cuidados Em Um Dia” faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), estratégia do Ministério da Saúde para garantir diagnóstico mais ágil no SUS (Sistema Único de Saúde). O modelo oferece um atendimento completo em um só lugar, onde o paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado. A iniciativa promove redução do tempo de espera, uso mais eficiente dos recursos, aprimoramento da qualidade do cuidado e melhor organização dos fluxos.

Americana se tornou referência estadual e nacional na implantação da OCI, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados. Nas seis primeiras edições, o mutirão já havia realizado mais de 17 mil procedimentos e beneficiado 7,2 mil pacientes. No mês passado, a sexta edição foi realizada dentro do Mutirão de Saúde da Mulher, promovido em dois dias em uma parceria com o Ministério da Saúde.

“O mutirão representa um avanço importante na organização da rede e na forma como o atendimento é oferecido à população. Ao concentrar diferentes etapas do cuidado em um único momento, conseguimos tornar o processo mais eficiente, humanizado e resolutivo, beneficiando diretamente quem mais precisa e fortalecendo o sistema de saúde do município”, ressaltou a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi.

A oitava edição do “Mil Cuidados Em Um Dia” está marcada para o dia 23 de maio.

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