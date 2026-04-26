O descarte irregular de óleo de cozinha usado é um dos principais vilões do sistema de saneamento e do meio ambiente

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Sumaré, explica que o descarte de óleo de cozinha na pia, pode causar obstruções na tubulação trazendo transtornos para dentro do próprio imóvel ou na rede da vizinhança.

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Ao ser descartado na rede de esgoto, o óleo, que inicialmente é líquido, esfria e se transforma em um bloco sólido que se fixa nas tubulações. Com o tempo, o acúmulo dessa gordura reduz a passagem do esgoto até provocar a completa obstrução do encanamento. Esse bloqueio pode gerar transtornos diretos aos moradores, com o retorno do esgoto para dentro do próprio imóvel, ou extravasamentos em vias públicas, podendo afetar outros clientes.

Além de impactos estruturais, as consequências ambientais são preocupantes. Quando descartado no solo, o óleo pode se infiltrar e alcançar os lençóis freáticos. Alguns estudos apontam que um litro de óleo de cozinha é capaz de poluir 20 mil de litros de água.

“Boa parte da população ainda não sabe o que fazer com o óleo usado e acaba descartando-o de forma inadequada, despejando o óleo usado na pia, no ralo, no bueiro ou até no vaso sanitário. Essa atitude compromete a rede coletora do esgoto, que é dimensionada para receber apenas o efluente de banheiros, pias e tanques”, ressalta Viviane Moraes, gerente de operações da BRK em Sumaré.

Destinação correta é a solução- diz BRK

A empresa reforça que a mudança de hábito doméstico é o passo mais importante para a sustentabilidade “Uma pequena mudança no dia a dia contribui positivamente para a preservação ambiental e reduz o impacto gerado com o descarte inadequado deste resíduo no solo, nos cursos d’água e na rede de esgoto”, conclui Viviane.

Confira o passo a passo para armazenar o óleo e realizar o descarte correto:

1. Após o uso (fritura dos alimentos), espere o óleo esfriar;

2. Armazene o óleo em garrafas plásticas (ou PET), de preferência transparentes;

3. Use um funil na boca da garrafa para despejar o óleo, evitando que derrame;

4. Feche bem a tampa para evitar vazamentos;

5. Guarde a garrafa com óleo em lugar protegido e arejado, longe do sol e do calor;

6. Assim que a garrafa estiver cheia, leve-a até o ponto de coleta do município que fica na Loja de Atendimento localizada na rua Emílio Leão Brambila, 300, Vila Menuzzo, e deposite no coletor do projeto.

A BRK incentiva a população a conhecer mais sobre o funcionamento do sistema de esgoto e oferece palestras educativas sobre o tema. Interessados podem solicitar o agendamento à equipe de Sustentabilidade pelo e-mail: [email protected].