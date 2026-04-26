O Palmeiras confirmou sua força na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Bragantino por 1 a 0, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 13ª rodada. O gol da vitória foi marcado por Flaco López, em um jogo de poucas finalizações certas, mas com alto volume de tentativas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega aos 32 pontos e se isola ainda mais na liderança da competição. Já o Bragantino cai para a nona colocação, com 17 pontos, após perder uma posição na tabela.

Primeiro tempo: Palmeiras aproveita chance e sai na frente

A partida começou com ritmo intenso, mas pouca efetividade ofensiva. O Bragantino tentou impor seu estilo com marcação alta e posse de bola — terminou a etapa com 52% —, mas encontrou dificuldades para transformar o volume em chances claras.

Logo aos quatro minutos, o time da casa criou sua melhor oportunidade, exigindo grande defesa de Carlos Miguel, que evitou o gol em finalização perigosa. Apesar disso, as tentativas do Massa Bruta pouco levaram perigo ao longo do primeiro tempo.

O Palmeiras, por sua vez, foi mais objetivo. Em uma de suas raras finalizações no alvo, abriu o placar aos 20 minutos. Andreas Pereira fez lançamento direto buscando Ramón Sosa pela direita. O atacante dominou já dentro da área, mesmo pressionado, e rolou para trás.

Flaco López apareceu finalizando com precisão para marcar o único gol da partida. Após sofrer o gol, o Bragantino manteve a postura ofensiva, explorando principalmente o lado esquerdo com Andrés Mosquera, Eduardo Sasha e Juninho Capixaba.

Segundo tempo: pressão do Bragantino e segurança defensiva

Na volta do intervalo, o Palmeiras mostrou mais agressividade nos primeiros minutos. Logo no início, Flaco López foi acionado em velocidade e tentou servir Ramón Sosa, que finalizou para fora. Em seguida, Ramón Sosa voltou a aparecer com desvio perigoso após jogada de bola parada.

Leia + sobre esportes