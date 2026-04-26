Vereador de Americana esteve no gabinete do prefeito Chico Sardelli

O vereador Lucas Leoncine (PSD) acompanhou na quinta-feira (16), no gabinete do prefeito Chico Sardelli, a sanção da Lei Municipal nº 7.054/2026, de sua autoria, que inclui a Semana Municipal da Criatividade e Inovação no calendário oficial do município. Participaram também o vice-prefeito Odir Demarchi e a mentora de negócios artesanais e criativos e fundadora da Academia do Artesanato, Fernanda De Nadai.

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Durante o ato, o parlamentar destacou que a lei incentiva a reunião de empreendedores locais, líderes empresariais, tecnólogos, formuladores de políticas públicas, pesquisadores e educadores para a promoção de uma agenda municipal com foco na economia criativa, desenvolvimento de inovação, sustentabilidade e integração entre os setores público e privado.

Fala Lucas Leoncine

“A economia criativa é um dos setores que mais cresce no mundo, pois transforma o conhecimento e a cultura em ativos econômicos. Com essa lei, queremos criar um ambiente onde o talento do americanense encontre suporte para se transformar em negócio, gerando emprego, renda e, acima de tudo, soluções inovadoras para os desafios da nossa cidade”, destacou Leoncine.

Ainda no encontro, o vereador defendeu que Americana tem potencial para agregar valor à economia local por meio da integração entre a tradição produtiva da cidade e as novas frentes da indústria criativa. “O objetivo é envolver escolas, universidades e o setor produtivo em uma grande mobilização que prepare Americana para as oportunidades da nova economia”, concluiu.