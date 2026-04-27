O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 192 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
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O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO em Americana
Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 25
Assistente de Vendas – Com Experiência 1
Atendente Balconista – Sem Experiência 4
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 5
Atendente no Setor de Frios e Laticínios – Sem Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 24
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 15
Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 1
Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 5
Auxiliar de Logística – Sem Experiência 10
Auxiliar de Pessoal – Com Experiência 1
Consultor de Vendas – Sem Experiência 6
Eletricista – Com Experiência 2
Eletricista – Sem Experiência 3
Embalador, a Mão – Com Experiência 2
Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3
Estoquista – Sem Experiência 1
Mecânico de Injeção Eletrônica – Sem Experiência 1
Mecânico Eletricista de Veículo Automotores 1
Operador de Caixa – Sem Experiência 2
Operador de Máquina de Cartonagem – Com Experiência 1
Operador de Rameuse – Com Experiência 3
Orientador de Tráfego para Estacionamento – Sem Experiência 2
Pasteleiro – Com Experiência 4
Serralheiro – Com Experiência 5
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Trabalhador do Acabamento de Artefatos de Tecidos e Couro – Sem Experiência 3
Vendedor Interno – Sem Experiência 1
Zelador – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Contabilidade 2
Estágio em Engenharias 4
Estágio em Farmácia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio Técnico em Segurança 1
Estágio para Ensino Médio 11
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 23
Arco Comércio e Varejo 1
Arco Produção 2
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