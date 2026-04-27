O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 192 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

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O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO em Americana

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 25

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Atendente Balconista – Sem Experiência 4

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 5

Atendente no Setor de Frios e Laticínios – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 24

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 15

Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 1

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 5

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 10

Auxiliar de Pessoal – Com Experiência 1

Consultor de Vendas – Sem Experiência 6

Eletricista – Com Experiência 2

Eletricista – Sem Experiência 3

Embalador, a Mão – Com Experiência 2

Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3

Estoquista – Sem Experiência 1

Mecânico de Injeção Eletrônica – Sem Experiência 1

Mecânico Eletricista de Veículo Automotores 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 2

Operador de Máquina de Cartonagem – Com Experiência 1

Operador de Rameuse – Com Experiência 3

Orientador de Tráfego para Estacionamento – Sem Experiência 2

Pasteleiro – Com Experiência 4

Serralheiro – Com Experiência 5

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Trabalhador do Acabamento de Artefatos de Tecidos e Couro – Sem Experiência 3

Vendedor Interno – Sem Experiência 1

Zelador – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Contabilidade 2

Estágio em Engenharias 4

Estágio em Farmácia 1

Estágio em Pedagogia 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio Técnico em Segurança 1

Estágio para Ensino Médio 11

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 23

Arco Comércio e Varejo 1

Arco Produção 2

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