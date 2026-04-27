Instalação artística ficará no Paço Municipal Nova Odessa dias 27, 28 e 29 de abril, com entrada gratuita

A Prefeitura de Nova Odessa sediará nestes dias 27, 28 e 29 de abril – de segunda a quarta-feira – a exposição “Sapatos Vermelhos – Os Passos que Elas Deixaram de Dar”, uma ação de conscientização e reflexão sobre a violência contra a mulher, especialmente o feminicídio e as marcas deixadas pela agressão e pelo silêncio. O evento é aberto a toda a comunidade e ocorrerá no Paço Municipal, das 8h30 às 16h.

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Idealizada por alunas formadas no curso de Promotoras Legais Populares (PLP) de Hortolândia, que atuam como curadoras da mostra, a exposição é uma instalação artística de protesto inspirada na obra da artista mexicana Elina Chauvet. Os sapatos femininos pintados de vermelho simbolizam o sangue derramado, o luto e a ausência de mulheres que tiveram suas histórias interrompidas ou profundamente marcadas pela violência de gênero.

De acordo com as organizadoras, a proposta da exposição é sensibilizar o público, promover o diálogo, despertar a empatia e reforçar a importância da prevenção, da denúncia e do enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Natália Lins, reforçou a importância da iniciativa. “A exposição ajuda a ampliar a conscientização sobre violência contra a mulher e contribui para que o tema continue sendo debatido com seriedade, responsabilidade e humanidade”, destacou.

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