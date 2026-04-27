O rapaz da foto se chama Marquinhos e está desaparecido desde o começo da semana passada. Familiares e amigos pedem ajuda e apoio para quem o tiver visto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A informação repassada por amigos e familiares é que ele apresenta problemas psicológicos e precisa ser abordado com cuidado. A informação foi enviada ao NM na noite deste domingo e também postada em grupos de Nova Odessa, mas ele pode estar em qualquer cidade da região.

Contato para quem tiver novas de Marquinho

Leia Mais notícias da cidade e região