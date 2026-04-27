O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre a disponibilização de soro antiescorpiônico na rede pública de saúde.

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No documento, o parlamentar relata ter recebido questionamentos de cidadãos quanto ao atendimento em casos de acidentes com escorpiões, especialmente no que se refere à disponibilidade do soro antiescorpiônico na rede pública.

Fala Caetano

“É de conhecimento que acidentes envolvendo escorpiões podem causar sérias consequências à saúde, podendo evoluir para quadros graves, principalmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades. A demora no atendimento ou a indisponibilidade do soro adequado pode resultar em agravamento do quadro clínico, internações prolongadas e, em casos extremos, risco de óbito. É fundamental que o município esteja preparado para atender prontamente casos de picadas de escorpião, reduzindo riscos e preservando vidas.”, afirma Marcos.

No documento o vereador questiona se o município possui a disponibilidade de soro para o tratamento de pacientes picados por escorpiões e se esse estoque é suficiente para a demanda atual na cidade, além de informações sobre os protocolos de atendimentos dos pacientes.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (28). Se aprovado será encaminhado à prefeitura para resposta.

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