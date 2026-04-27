Agora livres para fazer o corre da pré-campanha, Denis Andia (MDB) e Ricardo Molina (Republicanos) começaram a circular por cidades da região e também fora na movimentação para a corrida do voto que acontece no dia 4 de outubro.

Leia + sobre política regional

Eles estiveram em evento no final de semana com associação de condutores de veículos em Guarulhos- terra de difícil acesso mas que o período atual abriu portas para ambos.

Os dois são os nomes da região que mais se aproximaram de garantir mandato em 2022 e foram ‘agraciados’ com a experiência de trabalhar nas sedes dos poderes federal- Brasília (Andia) e estadual- São Paulo (Molina).

Uma tendência é que ambos adotem, para a região, a linguagem de já serem os representantes em Brasília e em São Paulo. Apesar de eventuais proximidades, ambos, pelo tamanho das campanhas, deverão ter dobradas na região.

Andia e MDB com Tarcísio

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP