O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informa que realizará, nesta terça-feira (21), a partir das 5h30, uma manutenção emergencial na ETA (Estação de Tratamento de Água), com o requadramento da comporta do decantador 1 para correção de um vazamento.

Os serviços devem seguir até a noite e, durante esse período, poderá ocorrer intermitência no abastecimento em ao menos 7 bairros-

Bairros de Americana afetados

As regiões do Centro, Vila Dainese, Santa Catarina, Pós-Anhanguera, Santa Maria, São Roque e do Parque Gramado. Por isso, a autarquia reforça a importância do uso consciente da água.

Com a finalização dos trabalhos, o fornecimento de água deverá retornar gradualmente.

