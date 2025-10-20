Rosquinhas de Chocolate para soltar a criatividade na decoração
Uma massa amanteigada que desmancha na boca, com sabor intenso de chocolate e apresentação impecável: essa é a proposta das Rosquinhas de Chocolate, receita que une a intensidade do Chocolate Melken 50% de Cacau em Pó 50% com a praticidade da Cobertura TOP, resultando em um doce irresistível.
De preparo simples e com ingredientes de alta qualidade, a receita utiliza produtos Harald, líder no mercado profissional de chocolates e coberturas. O resultado é uma excelente oportunidade de negócio para confeiteiros e empreendedores que desejam diversificar o portfólio e conquistar novos clientes.
Ingredientes
Massa:
-
7 colheres (sopa) de Chocolate Melken 50% de Cacau em Pó (45 g)
-
6½ colheres (sopa) de farinha de trigo (65 g)
-
4 colheres (sopa) de margarina (65 g)
-
5½ colheres (sopa) de açúcar refinado (65 g)
-
2 ovos
-
4½ colheres (sopa) de leite integral (70 ml)
-
½ colher (sopa) de fermento em pó (5 g)
Ganache:
-
150 g de Chocolate Melken ao Leite
-
½ caixinha de creme de leite UHT (100 g)
Finalização:
-
250 g de Cobertura TOP sabor Chocolate Branco
-
250 g de Cobertura TOP sabor Chocolate ao Leite
-
250 g de Cobertura TOP sabor Chocolate Meio Amargo
Modo de preparo
1. Em um recipiente, misture o Chocolate Melken 50% de Cacau em Pó com a farinha de trigo. Reserve.
2. Na batedeira, bata a margarina com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Adicione os ovos, um a um, batendo bem após cada adição.
3. Acrescente a mistura de farinha e chocolate alternando com o leite, mexendo delicadamente até a massa ficar homogênea. Por último, incorpore o fermento suavemente.
4. Distribua a massa em formas próprias para donuts, preenchendo cada cavidade com aproximadamente 25 gramas.
5. Asse em forno preaquecido a 160°C por cerca de 15 minutos, ou até que um palito inserido saia limpo. Deixe esfriar completamente.
6. Derreta o Chocolate Melken ao Leite com o creme de leite no micro-ondas, aquecendo em intervalos de 30 segundos e mexendo a cada pausa, até formar um creme liso e brilhante. Reserve.
7. Derreta os três tipos de Coberturas TOP (Ao Leite, Branco e Intenso) no micro-ondas, aquecendo em intervalos de 30 segundos e mexendo a cada vez, até atingirem 45°C.
8. Banhe as rosquinhas no chocolate desejado, cobrindo-as completamente. Deixe o excesso escorrer e coloque-as sobre uma grade ou papel-manteiga para secar.
9. Utilize um cone de papel-manteiga preenchido com chocolate derretido para criar detalhes divertidos como bichinhos, padrões e arabescos.
10. Sirva as Rosquinhas de Chocolate com a ganache cremosa e aproveite essa combinação de sabor e criatividade!
Rendimento: até 15 unidades
