Comissão de Meio Ambiente discute resíduos sólidos, Ecopontos e recicláveis

Grupo de vereadores falou de assuntos com secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos

A Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Comunicação da Câmara Municipal de Americana, composta pelos vereadores Leonora Périco (PL), Lucas Leoncine (PSD) e Roberta Lima (PRD) se reuniu na quarta-feira (15) com representantes da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos para tratar de soluções para a gestão de resíduos recicláveis em Americana.

Participaram da reunião o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e os técnicos Claudemir Gonçalo Rodrigues e Daniela Conteli Faio. Os parlamentares solicitaram esclarecimentos sobre as pendências apontadas pelo Ministério Público no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o município a respeito de coleta e processamento de materiais recicláveis.

“É fundamental que a comissão acompanhe de perto essa questão e que a prefeitura possa seguir dando esse apoio crucial às cooperativas de recicláveis, garantindo todas as adequações na gestão de resíduos em Americana”, explicou a presidente da Comissão, Leonora Périco.

O vereador Lucas Leoncine explicou que a comissão tem acompanhado as providências da prefeitura para garantir que os trabalhos de coleta seletiva sejam executados dentro de todos os parâmetros técnicos necessários. “A expansão da coleta seletiva é uma prioridade e o estudo de impacto de vizinhança é um passo importante. A busca por parcerias com condomínios e empreendimentos é importante e, além de precisarmos avaliar a eficácia dessas parcerias, temos que buscar mecanismos para formalizá-las e garantir a ampliação contínua do programa municipal de coleta de recicláveis”, disse.

Outro ponto abordado foi a situação dos ecopontos do município. “A informação sobre os nove ecopontos, distribuídos estrategicamente na cidade, é importante para a população. O próximo passo, com a reunião agendada na Cooperlírios, será essencial para obtermos explicações diretas e aprofundar as discussões sobre o funcionamento do serviço e as condições de trabalho dos cooperados”, concluiu Roberta Lima.

