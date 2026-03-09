Um total de 82 famílias de Americana receberam, nesta sexta-feira (6), a escrituras definitivas dos imóveis. A entrega foi feita pelo prefeito Chico Sardelli, que estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa foi realizada por meio do Programa Minha Escritura, destinado à regularização de imóveis de interesse social de forma gratuita. O trabalho para viabilizar a documentação dos imóveis foi retomado em 2021 pela gestão do prefeito Chico, promovendo a entrega de 377 escrituras desde então.

“É sempre muito gratificante entregar às famílias a posse definitiva de suas casas, reiterando nosso compromisso de garantir o direito à moradia própria. O processo para a regularização da documentação é um trabalho dedicado feito pela equipe da Prefeitura, coordenado pela competente Secretaria de Habitação, comandada pelo secretário Cezaretto. Parabenizamos todas as famílias que hoje podem comemorar essa conquista e ter a tranquilidade de atestar a propriedade de seu imóvel”, destacou o prefeito Chico.

82 famílias de 11 bairros

Foram beneficiadas com as escrituras famílias residentes nos bairros Antônio Zanaga I e II, Condomínio Nogueira Martins, Conjunto Lilases, Jardim Brasil, Jardim da Paz, Jardim das Flores, Jardim dos Lírios, Jardim Guanabara, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Parque da Liberdade e São Jerônimo.

O vice-prefeito Odir também comentou sobre a entrega. “É uma iniciativa muito importante para a nossa gestão e que tem proporcionado segurança às famílias, que agora finalmente podem ter a documentação definitiva de suas casas. É um momento de celebração e ficamos muito felizes em poder realizar esse sonho”, ressaltou.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi teve o cuidado e um olhar para as famílias que mais precisam, retomando essa ação que promove o resgate da cidadania. As famílias contempladas almejavam por essa conquista, que garante a posse de seus imóveis para que possam ter tranquilidade com relação à documentação e o objetivo alcançado”, comentou o secretário Cezaretto.

Para mais informações sobre o Programa Minha Escritura, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano pelo telefone (19) 3475-8700.

Leia Mais notícias da cidade e região