O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (6) a realização de mais um mutirão de exames e cirurgias na rede municipal de Saúde.

Neste mês de março serão mais 4.500 procedimentos – que se somam aos mais de 8 mil exames de diversas especialidades, além de 170 cirurgias e mais de 100 mil exames laboratoriais realizados nos meses de janeiro e fevereiro.

Entre os exames realizados estão eletrocardiograma, eletroencefalograma, endoscopia, espirometria, exames cardiológicos, exames oftalmológicos, mamografia, radiologia, teste ergométrico, ultrassonografia e ultrassonografia com doppler em estruturas próprias da rede municipal, como o Centro de Referência em Saúde da Mulher, complexos regionais de saúde do Jardim Europa e do Jardim Pérola, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Centro de Exames e Diagnósticos e também em clínicas e espaços conveniados.

Por sua vez, cirurgias urológicas, de catarata e pterígio ocorrem no Hospital Santa Bárbara e os exames laboratoriais nos postos de coleta da rede municipal – Jardim Pérola, Jardim Boa Vista e Jardim Vista Alegre.

“O mutirão de março é mais uma importante ação realizada, que integra o amplo trabalho executado nos últimos anos na Saúde de Santa Bárbara d’Oeste. Peço a atenção de todos, sobretudo daqueles que aguardam por um exame, consulta, cirurgia ou procedimento. Nossa Central de Regulação já está em contato com os pacientes para o devido agendamento”, explicou o prefeito Rafael Piovezan.

