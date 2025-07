Americana adere ao pacto das Cidades Antirracistas

O prefeito Chico Sardelli assinou, na manhã desta segunda-feira (28), a Carta Antirracista de São Paulo, firmando a adesão de Americana ao projeto Cidades Antirracistas, promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A assinatura foi realizada no Paço Municipal, com a presença da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“O documento reforça o nosso compromisso com a equidade racial e o enfrentamento de todas as formas de discriminação. Americana já desenvolve políticas públicas nessa área e, com a adesão ao projeto, amplia seu compromisso com a população negra e com a construção de uma sociedade mais justa”, afirmou o prefeito.

A secretária Juliani destacou que a participação do município na iniciativa fortalece ações inclusivas. “A gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi, mais uma vez, reafirma o compromisso para promover ações visando uma sociedade mais justa para todos, sem preconceitos, com oportunidades igualitárias e qualidade de vida para a população. Junto ao Ministério Público, participamos desta iniciativa para transformar a sociedade, valorizar a diversidade racial e cultural”, disse.

A Prefeitura criou, em 2022, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR), por meio da Lei 6.636. Nesta terça-feira (29), Americana promove sua 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, no Unisal, a partir das 7h30. Durante o evento, uma cópia da carta será entregue oficialmente ao COMPIR. O tema da conferência será “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça”.

Conferência de Promoção da Igualdade Racial

Americana integrou a 5ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Estado de São Paulo, realizada no sábado (26) e domingo (27), no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento reuniu delegações de diversas regiões para discutir políticas públicas e estratégias voltadas à promoção da equidade racial.

A delegação regional contou com a participação da coordenadora da Política de Igualdade Racial da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Adriana Gomes, como representante do Poder Público, além de Cristiane da Silva Souza e Roberto Mendes dos Santos, representantes da sociedade civil.

“A conferência estadual proporcionou a troca de saberes e experiências, reafirmando o compromisso com a construção coletiva de políticas públicas efetivas. Foi um espaço estratégico de escuta qualificada e articulação política, contribuindo para reflexões técnicas voltadas ao enfrentamento do racismo estrutural, à consolidação das ações afirmativas e ao fortalecimento dos mecanismos de controle social no âmbito da promoção da igualdade racial”, avaliou Adriana.

Na etapa nacional da conferência, marcada para os dias 15 a 19 de setembro, em Brasília, a Regional de Campinas contará com representantes de Americana tanto do Poder Público quanto da sociedade civil.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP