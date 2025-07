Corinthians e Palmeiras fizeram um jogo bastante equilibrado, mas a vitória ficou com o alvinegro na noite desta quarta-feira. O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil foi em Itaquera- casa do Timão.

A decisão fica para próxima semana no Allianz Parque. O Palmeiras começou melhor o jogo, mas o Timão equilibrou as forças ainda no primeiro tempo.

Aos 17, com árbitro marcou pênalti de Gustavo Gomes em Memphis, mas Yuri Alberto foi parado pelo goleiro Weverton. O VAR foi chamado para auxiliar a arbitragem de campo.

No final da primeira etapa, o Verdão teve suas melhores chances e zagueiros do Corinthians salvou uma bola embaixo da trave.

O Palmeiras voltou pro segundo tempo com mais volume de jogo e dominou a partida até os 20.

Gol do Corinthians

O gol do Corinthians saiu aos 33 com o Memphis. O cruzamento veio próximo da marca do pênalti e o holandês subiu e cabeceou sem chances para o goleiro.

Poucos minutos depois do gol corintiano, o Palmeiras chegou ao empate, mas o var anulou o gol.

