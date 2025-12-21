A Prefeitura de Americana foi contemplada com uma ferramenta de gerenciamento de emissões de gases de efeito estufa e de inventário de emissões, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, o Brasil Sustentável e o Google Brasil.

O levantamento de dados irá subsidiar a elaboração do Plano de Adaptação Climática do município e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à área ambiental.

Fala secretária de Meio Ambiente de Americana

“O inventário de emissões de gases de efeito estufa é fruto de uma parceria entre o Brasil Sustentável e o Google Brasil para apoiar as ações voltadas ao meio ambiente. A parceria foi efetivada após o município se inscrever e pleitear esta ferramenta junto ao Brasil Sustentável, viabilizando o acesso ao levantamento que quantifica os gases gerados por diversas atividades no país. Essas informações são fundamentais para a gestão pública, elaboração das políticas voltadas ao meio ambiente, entre outros trabalhos”, afirmou a secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Cristina Gonçales.

A coordenadora do Brasil Sustentável, Juliani Gastaldi, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da gestão pública municipal.

“Parabenizamos o município de Americana pela parceria estratégica com o Brasil Sustentável e o Google Brasil. A entrega da ferramenta de gerenciamento de emissões de gases de efeito estufa e do inventário de emissões representa um avanço concreto para a gestão pública, ao oferecer dados e subsídios técnicos essenciais para o planejamento de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Americana dá um passo importante rumo a uma política climática mais eficiente, transparente e baseada em evidências”, disse.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke, ressaltou a relevância da conquista para as ações ambientais do município. “Hoje tivemos a alegria de receber, a título gratuito, o inventário de emissões, fruto de uma parceria do Brasil Sustentável com o Google. É uma conquista muito importante que o município conseguiu. A ferramenta será muito útil tanto para o Plano de Adaptação Climática, para estudos e trabalhos da Comissão Intersetorial Climática, bem como para as ações de meio ambiente, arborização urbana e a pauta climática”, explicou.

A parceria foi intermediada por representantes do Brasil Sustentável e da cooperação com o Google Brasil, incluindo Augusto Braun, presidente do Instituto Climático Von Bolhen & Halbach (Instituto Climátivo VBH), e Rodrigo Carrijo, vice-presidente e responsável pelo Brasil Sustentável.

