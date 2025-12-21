O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quinta-feira (18) as obras do Novo Complexo Regional de Saúde do Mollon. Localizado entre as ruas do Cloro, do Ouro e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, o complexo terá 1.000 m² de área construída, com destaque para os seis consultórios odontológicos, tornando a unidade uma referência municipal em atendimentos na área.

O local também abrigará consultórios para atendimentos clínico geral, ginecológico e pediátrico, além de farmácia, salas de curativos, procedimentos, inalação e uma sala multiuso.

Estrutura e Fala Piovezan

“Esta será uma das maiores estruturas da Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste, que atenderá toda a região do Mollon nos mesmos moldes dos complexos regionais do Jardim Europa e do Jardim Pérola, estruturas conhecidas e aprovadas pela população. Estamos reestruturando a Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, com o objetivo de atender mais e melhor. E o Complexo Regional de Saúde do Mollon é um dos próximos passos nesta caminhada”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Também acompanharam a visita o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, e o vereador Tikinho TK.

